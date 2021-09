Teško je jutro za sve navijače Barcelone. Bayern je još jednom očitao lekciju Kataloncima u Ligi prvaka. Ovaj put nije bilo tako uvjerljivo kao lani u četvrtfinalu u Lisabonu (8-2), ali gledateljima na Camp Nouu svejedno je bilo teško gledati. Čistih 3-0, a dojam je bio da su Nijemci igrali s pola gasa.

- Rezultat je uvjerljiv, a još smo igrali kod kuće. Ali, kad pogledate utakmicu, u prvom poluvremenu bili smo kompetitivni, a oni su zabili nakon odbijene lopte. Kad smo primili gol za 2-0, to je boljelo. Ušli su 18-godišnjaci, momčad je pokazala lice i borila se - rekao je Gerard Piqué, koji je stao pred novinare pokušavši opravdati loše izdanje momčadi.

Era Ronalda Koemana je ispod razine kluba kakav je Barcelona. Osvojio je, doduše, Kup kralja, ali prvenstvo i Liga prvaka donijele su razočaranje. Ni nova sezona bez Lionela Messija nije krenula obećavajuće.

- Tako je kako je, sad smo takvi kakvi smo i nadam se da će nam se neki igrači vratiti. Ovo je komplicirana godina. Oni su bili nadmoćni, ali i mi imamo kvalitetu da se možemo natjecati. Vidjet ćemo što će biti na kraju sezone, ali tu su Ansu Fati, Kun Agüero koji nas mogu dići - rekao je Piqué i nastavio:

- Sad nismo među favoritima, ali ništa se zato neće dogoditi. Ponekad smo bili favoriti pa opet nismo uspjeli. Tko je prošle godine mislio da je Chelsea favorit? Nogomet se jako mijenja, stvar je i momčadskog duha. A oni ga stvarno imaju, zajedno su puno godina, imaju iskustvo. A mi smo takvi kakvi smo. Imamo četiri ili pet 18-godišnjaka, to je stvarnost. Ne želim davati alibije, mi smo Barça.

Slijede ipak nešto lakši ispiti u prvenstvu protiv Granade, Cádiza i Levantea, a onda europsko gostovanje kod Benfice. Na istom stadionu na kojem su popili osam komada od Bayerna.

- Ovaj mjesec nam je ključan. Moramo biti na vrhu u ligi i pobijediti u idućim utakmicama Lige prvaka dok su nam ozlijeđeni bitni igrači - kaže Piqúe.

Da stvar bude gora, ni navijači više ne stoje uz momčad. Sergiju Robertu tako su zviždali.

- To me jako pogodilo jer ga poznajem, on je spektakularan čovjek i voli ovaj klub više nego itko drugi. Htio bih podsjetiti ljude da on nije krilo, nego veznjak i koji se žrtvuje kako bi se prilgaodio. Ljudi se slobodno mogu izražavati, ali to me jako boljelo - zaključio je.