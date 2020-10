Pique popljuvao upravu Barce: Barbarski je što nam to rade...

Meni nije jasno kako se klub doveo u situaciju da mu najbolji igrač u povijesti pošalje poruku da želi otići jer ga nitko u klubu ne sluša. Što se događa u toj upravi? Messi zaslužuje sve, kaže Gerard Pique

<p>Ne mogu vjerovati da je moj klub plaćao nekome da kritizira nas igrače. Tu mislim na one komentare na društvenim mrežama. Vidio sam da je klub trošio novac, koji nam sad nedostaje u blagajni, da kritizira. I to ne samo ljude izvan kluba koji su povijesno vezani uz njega, nego i aktivne igrače. I to je nečuveno, barbarski... Zamolio sam da mi objasne to i rekli su mi: "Gerarde, mi to nismo znali". I povjerovao sam u to, otvorio se <strong>Gerard Pique</strong> u razgovoru za najveći katalonski list <strong><a href="https://www.lavanguardia.com/deportes/20201023/484230020273/entrevista-gerard-pique-fc-barcelona-barca-es-una-barbaridad-que-el-club-se-haya-gastado-dinero-en-criticarnos.html" target="_blank">La Vanguardia</a></strong>, dan prije El Clasica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi malo zapeo</strong></p><p>Barcelonin stoper u četvrtak je potpisao novi ugovor s katalonskim divom do 2024. godine. I rekao bi čovjek da ljubav cvjeta, ali... Otkako je <strong>Lionel Messi</strong> digao paniku tražeći odlazak, u Barceloni je stanje daleko od dobrog i idealnog.</p><p>- Da sam ja predsjednik, sve bi bilo drukčije. Ja bih učinio sve da za držim Messija i ne bih dopustio da dođe do takvog raskola. Camp Nou se mora zvati po njemu i moramo ga čuvati. Nisam u to vrijeme previše razgovarao s Messijem jer sam smatrao da je to osobna odluka. No, nazvao sam ga i rekao samu mu: "Leo, izdrži još godinu dana. Doći će novi ljudi".</p><p>Kako je Pique uopće vidio Messijev potez?</p><p>- Sve je šokantno u toj priči. Meni nije jasno kako se klub doveo u situaciju da mu najbolji igrač u povijesti pošalje poruku da želi otići jer ga nitko u klubu ne sluša. Što se događa u toj upravi? Messi zaslužuje sve, a ne da se tako prema njemu odnose - istaknuo je Španjolac.</p><p>- Ne mislim da igrači moraju voditi glavnu riječ u klubu, ali to je znak da klub ne funkcionira dobro. Kad je sve uređeno, onda je predsjednik glavni, ispod njega je trener i onda tek igrači. No hijerarhija u ovom klubu je narušena i ne zna se tko je glavni.</p>