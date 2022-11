Pique: Prije ulaska u svlačionicu rekao sam si: 'Gotovo je!' Suca nisam vrijeđao, to je bio suigrač

U subotu pred 90 tisuća ljudi na Camp Nou Gerard Pique (35) posljednji put je obukao dres najdražeg kluba i oprostio se od nogometa. Bila je to noć nabijena emocijama. Nakon pobjede protiv Almerije (2-0), uzeo je mikrofon i oprostio se od svih. Suze su tekle same od sebe.

Bio je to veličanstven oproštaj od jednog velikog igrača koji je obilježio šampionsku eru Barcelone, no veliku mrlju na oproštaj bacio je nekoliko dana kasnije. Barcelona je pobijedila na gostovanju od Osasune (2-1), a Pique je završio karijeru gnjusnim ispadom prema sucu. I to kao rezerva.

Foto: Arenasport/Screenshot

- Jesi li vidio kakav si nam korner sudio? Ti si sudac koji nas je daleko najviše iz*ebao. Ti si je*ena sramota, se*em ti se na majku ku*vu - kazao mu je navodno Pique, zbog čega je dobio izravni crveni karton pa na kraju nije niti zaigrao.

Španjolski nogometaš je dao prvi intervju nakon odlaska u mirovinu. Otvorio je dušu za Ibaija Llanosa na Twitchu. Mnoge je iznenadila njegova mirovina usred sezone, ali od početka je bio u drugom planu. Kada je shvatio da više nema ulogu u momčadi, odlučio je završiti priču.

- Na početku sezone Xavi mi je rekao da će ova godina biti teška. Želio sam pokušati, a osjećaj na početku sezone nije bio najbolji. Vidio sam da je stanka prilika za odluku. Uvijek sam govorio da ću prestati kad se više neću osjećati važnim. Međutim, na mojoj je poziciji bilo ozljeda, pa sam sve to morao odgoditi. Neke utakmice nisam igrao, pa sam nakon njih morao trenirati. Onda sam jednog dana, prije ulaska u svlačionicu, rekao ‘gotovo je‘. Nisam više osjećao da tamo pripadam. Ipak, nisam mogao napustiti momčad kad su stoperi bili ozlijeđeni. Zato sam odredio stanku kao krajnji rok, jer će se nakon Svjetskog prvenstva svi suigrači oporaviti – rekao je Pique.

Foto: ALBERT GEA

Svoju odluku prvo je priopćio predsjedniku Joanu Laporti.

- Nakon toga smo se zagrlili i smijali. Otišao sam jako sretan. Pogledao sam unatrag i shvatio da sam imao spektakularno putovanje. Osjećao sam se je... privilegirano. Igrao sam u momčadi mog života, osvojio sve. Nisam mogao tražiti ništa više od toga. Koristio sam svaki dan mog života kao da mi je posljednji, i nadam se da ću nastaviti tako živjeti. Imam priliku živjeti život koji je veoma vrijedan. Svakog dana kad se probudim prvo sam sebi kažem da sam privilegiran...

Osvrnuo se i na uvrede upućene sucu. Tvrdi da on to nije rekao.

- Nisam se pos... na ničiju majku. Sudac nas je oštetio te sam mu prišao u ukazao mu na to, i zbog toga me isključio. Čudio sam se tome, u Premier ligi suci ipak dozvole da im se obratiš, ovdje te isključe za najmanju sitnicu. Kad sam ušao u svlačionicu, jedan od igrača rekao je ‘‘Se... mu se na majku...‘‘. Sudac je to čuo iz svoje svlačionice i te je riječi stavio u moja usta.

Još tijekom nogometne karijere posvetio se i poslovnoj. Stvorio je carstvo, vlasnik je nekoliko firmi i pokazao je da ima 'žicu' za to. Mnogi ga vide jednog dana kao predsjednika Barcelone.

Foto: ALBERT GEA

- Mislim da ću u jednom trenutku željeti postati predsjednikom Barcelone. Trenutačno nemam to u glavi, želim napraviti puno drugih stvari. To što neću morati trenirati svakog dana, ni imati zaposlene vikende s utakmicama, dat će mi priliku da se posvetim drugim stvarima. U budućnosti bih želio pomoći klubu mog života da iskoristi sve svoje potencijale.

Dijete je kluba, no do prve momčadi morao je zaobilaznim putem. Od Zaragoze pa Manchester Uniteda. Prije 14 godina konačno je ispunio svoje dječje snove. I krenuo je s pisanjem povijesti.

Bio je dio jedne od najbolje momčadi u povijesti klupskog nogometa. Odigrao je 768 utakmica, zabio 68 golova, što su čudesne brojke za stopera i osvojio 36 trofeja!

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

U svome primeu bio je ponajbolji stoper svijeta, a nećemo pogriješiti ni ako kažemo kako ćemo ga pamtiti kao jednog od najboljih stopera u posljednjih dvadesetak godina.

Možda je zadnjih nekoliko godina široj publici postao poznatiji po aferama van terena i stvaranju poslovnog carstva, nogomet je pao u drugi plan. I nije to više bio onaj stari Pique.

Kiksao je, bio je meta kritika, često nezasluženo, tjerali su ga iz Barcelone. Smanjivao je plaću, no ni to nije bilo dovoljno. Prihvatio je i klupu, sve da pomogne klubu, koji mu je sve. No, očito shvaćajući kako je postao višak, predao se. Odlučio je otići gospodski, kao prava legenda. Oprostio je voljenoj Barceloni 30 milijuna eura i pokazao da ljubav prema klubu nije samo isprazna riječ.

