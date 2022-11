Piqué završio karijeru gnjusnim psovkama sucu: 'Ti si nas izj...! Pose*em ti se na majku ku*vu'

Zinedine Zidane karijeru je završio crvenim kartonom zbog udaranja glavom u prsa Marca Materazzija u finalu Svjetskog prvenstva u Berlinu 2006., a i odlazak Gerarda Piquéa (35) bit će za zaborav. Nakon veličanstvenog oproštaja od Camp Noua u subotu, isključen je u zadnjoj utakmici za Katalonce na gostovanju kod Osasune, i to - kao rezerva.

Stopera su razljutili mogući faul prije vodećeg gola Osasune na Marcosu Alonsu u šestoj minuti drugi žuti karton Robertu Lewandowskom u 31. pa je sav bijes iskalio na sucu Jesúsu Gilu Manzanu.

On nije htio razgovarati s njim, ali to Piquéa nije omelo da se nastavi buniti i prati ga do tunela kao što je već učinio prošle godine u utakmici protiv Real Madrida. Ovaj put prevršio je svaku granicu i suca izvrijeđao jednom od najgorih psovki koje poznaje španjolski jezik.

- Jesi li vidio kakav si nam korner sudio? Ti si sudac koji nas je daleko najviše iz*ebao. Ti si je*ena sramota, se*em ti se na majku ku*vu - vikao je Piqué i dobio izravan crveni u zadnjoj utakmici u kojoj nije ni zaigrao iako ga je Xavi planirao uvesti u nastavku.

Barcelona je pobijedila 2-1 i osigurala broj jedan na ljestvici uoči SP-a, a Piquéa bi nakon svega disciplinska komisija mogla udariti po džepu jer je sudac sve detaljno opisao u zapisniku.

Ušao je Gerard Piqué u povijest kluba i kao najsuspendiraniji igrač u povijesti. On i Hristo Stoičkov u svim natjecanjima dobili su 11 crvenih kartona. Gledajući samo La Ligu, isključeni su po osam puta, koliko i Pep Guardiola.

Najčitaniji članci