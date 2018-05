Pirlo se "uništio" od alkohola nakon oproštajne utakmice

Talijanski velikan Andrea Pirlo u ponedjeljak je odigrao svoju posljednju utakmicu u bogatoj nogometnoj karijeri i službeno otišao u igračku mirovinu.

Oproštajku od igračke karijere uveličao je spektaklom na San Siru, odnosno utakmicom na kojoj su igrale najveće nogometne legende i koja je završila 7-7.

Pirlo je u toj utakmici odigrao po jedno poluvrijeme za svaku momčad i tako završio svoju karijeru koja traje već duge 23 godine. No, slavlje nije završilo na terenu već se preselilo u jedan noćni klub.

Snimka iz tog noćnog kluba se pojavila na internetu, a na njoj možemo vidjeti bivšeg talijanskog reprezentativca Demetria Albertinija koji neumorno toči alkohol, a Pirlo ga još neumornije ispija.

Hope everyone's Friday night is as 🔥 as Pirlo's 😂 pic.twitter.com/FCuT5fR1Mp