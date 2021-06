Španjolska nogometna reprezentacija bila je gotovo na pragu ispadanja nakon što je prve dvije utakmice, protiv Švedske i Poljske, remizirala.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrićeva majstorija protiv Škotske

U posljednjem kolu 'furija' je igrala protiv Slovačke kojoj je utrpala pet golova te se kao drugoplasirana iz skupine E plasirala u osminu finala, a na konferenciji za medije španjolski izbornik komentirao je utakmicu.

- U prvih petnaestak minuta utakmice lopta nije željela u gol, ali onda nam se otvorilo... Ma, naravno, pa kako ne bih bio sretan! Igrači i njihove obitelji su vrlo sretne nakon ovoga. Moja obitelj je bila na stadionu, podijeliti ovakve pobjede sa svojima je najljepša stvar na svijetu - rekao je Luis Enrique nakon pobjede protiv Slovačke i nastavio:

- Pokazali smo da možemo prebroditi sve kritike, da možemo biti jači iz dana u dan. Atmosfera u stožeru i u kampu je dobra. Jesam li otvorio šampanjac? Pa rekao sam da ću ga otvoriti ako danas dobijemo, jer ovo nam je važna pobjeda!

Druga utakmica ove skupine, između Švedske i Slovačke, za Hrvatsku je do kraja bila neizvjesna. Šveđani su u posljednjim minutama susreta pobijedili Poljsku zbog čega su završili kao prvi te će 'vatreni' u osmini finala igrati protiv drugoplasirane Španjolske.

Čini se da je izbornika 'furije' Luisa Enriquea pobjeda nad Slovacima napunila samopouzdanjem pa je dosta naprasito odgovorio na pitanje što misli o protivniku koji ga čeka u daljnjoj fazi natjecanja.

- Imamo dobar stožer i osoblje, atmosfera je vrlo dobra i radujemo se sljedećoj utakmici. Na ovom Euru postoji šest do osam favorita po onome što sam dosad vidio, bez ikakve sumnje...', pričao je Enrique, a onda su ga upitali što misli o sljedećem protivniku.

'Hrvatska? Pitajte ih jesu li sretni što će u osmini finala igrati protiv nas', ispalio je arogantno Enrique nakon čega je svoj stav ipak pokušao ispraviti:

- Jasno je da Hrvati neće biti presretni što su dobili nas, ali to ne znači da nas ne mogu proći. Mi imamo još stvari koje treba popraviti, sada trebamo sve analizirati i vidjeti gdje smo griješili.

Na kraju je Enrique shvatio da se zaletio te je rekao 'dvije, tri lijepe' o hrvatskoj reprezentaciji.

- Ne mogu reći da je Hrvatska savršeni protivnik za nas. Siguran sam da bi mnogi imali neke druge želje da smo mogli birati. To će biti dobra utakmica, Hrvatska je vrhunska momčad s igračima koje jako dobro poznajemo. Znamo da će to biti težak meč, ali kad prođete do posljednjih 16, ne možete očekivati ​​da ćete igrati lagane utakmice protiv slabih momčadi. Odmah ćemo se početi pripremati za osminu finala, s puno samopouzdanja jer znam da svi s nestrpljenjem čekaju taj ponedjeljak i utakmicu s Hrvatskom', zaključio je Luis Enrique kad ga je euforija popustila.