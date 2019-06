Fenomenalno slavlje! Jesam li doživio to već? Itekako jesam

Danas je u ime Vatrenih na Rujevici pred hrvatske medije stao - prvak Europe, Dejan Lovren. Hrvatska u subotu u Osijeku lovi Euro protiv Balea i ostalih Velšana, ali početak priče je, posve logično, otišao u smjeru Lige prvaka koju je naš stoper osvojio s Liverpoolom:

- Hvala svima na čestitkama. Normalno da mi je žao što nisam igrao finale protiv Tottenhama, ali igrao sam prošle godine, a ove mi je ipak najbitnije bilo da osvojimo Ligu prvaka. Slavlje je bilo fenomenalno, to Liverpool dugo nije vidio. Pitaju me engleski novinari "Jeste li ovo ikad doživjeli?", a ja se smijem... Jesam. Itekako jesam! - pričao je Lovren koji će, kao i milijuni Hrvata, zauvijek zapamtiti dočeka Vatrenima nakon osvojenog srebra na SP u Rusiji.

U subotu nas čeka protivnik s Otoka, a obrana nam u prekidima i dalje 'štuca'. Od Dalićevog dolaska na mjesto izbornika dobili smo 14 golova nakon prekida.

Lovren je na tu konstataciju... Slegnuo ramenima.

- Pa dobro... Što se mene tiče tako može i ostati, samo da mi pobjeđujemo. Ono što si ne smijemo dozvoliti je ući u utakmicu kao što smo ušli protiv Mađarske. To su stvari koje ne smijemo dopustiti jer napravili smo jednu sliku o ovoj generaciji, sliku koju moramo njegovati i održavati.

Jučer ste došli i zatekli svlačionicu bez čak desetorice suigrača s kojima ste prošlog ljeta osvojili drugo mjesto na svijetu.

- Deset?! Dooobro... Nisam brojao, ali to je stvarno puno. Nećemo se lagati, sigurno svaki izostanak ima svoju težinu no dolaze neka nova imena, novi igrači. Jaki igrači. Bit ćemo pravi.

Ove sezone odigrali ste tek 20 utakmica, dosta je bilo muka i s ozljedama. Forma?

- Možda mi nedostaje malo natjecateljskog ritma, ali fizički i mentalno sam 100% spreman. Naravno da nije isto odigrati sve utakmice u sezoni ili samo 20, ali mislim da sa mnom neće biti problema.

Virgil van Dijk... Stopersko savršenstvo?

- Dečko je u fantastičnoj formi, otkad je u Liverpoolu zaista je besprijekoran. Zlatna lopta? Moguće, ali ima tu još jako puno igrača. Nastavi li u ovom stilu sigurno će biti među kandidatima.

Gareth Bale i ostali Velšani?

- Nezgodna, jaka ekipa, sa nekoliko sjajnih individualaca. No Hrvatska je bolja, sad još "samo" to moramo pokazati na terenu. Istina, u ne baš idealnom terminu, od 15 sati, ali nema alibija pred punom Gradskim vrtom. Ako se smatramo favoritima, a smatramo se, onda to moramo pobijediti - rekao je Dejan Lovren.

Vatreni su u Rijeci i Opatiji do petka ujutro kada u 11 sati sa krčkog aerodroma lete za Osijek.