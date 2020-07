'Pitanje je kada će se utakmice igrati pred punim tribinama...'

<p>Španjolski <strong>ministar zdravstva Santiago Illa </strong>u razgovoru za radijsku postaju Cadena Sur u četvrtak izrazio je sumnju u mogućnost vraćanja gledatelja na tribine na jesen kada započne novo španjolsko prvenstvo zbog opasnosti od novog povećanja broja zaraženih koronavirusom.</p><p>Vodstvo španjolske lige nada se kako bi se gledatelji na tribine mogli vratiti u rujnu, da bi se do studenoga broj gledatelja na stadionima mogao povećati do 50 posto kapaciteta, a da bi se u siječnju sljedeće godine moglo igrati pred punim tribinama.</p><p>- Iskreno, ne vidim kako bi se to moglo dogoditi s obzirom na realno stanje u kojem se nalazimo. Vidjeli smo kako još uvijek postoje neka žarišta infekcije, ali sada ih srećom možemo kontrolirati. Smatram kako bi povratak navijača bio preveliki rizik. Moramo biti oprezni s virusom, a okupljanje velikog broja ljudi trenutačno uopće nije preporučljivo - kazao je Illa.</p><p>Illa je zamolio i navijače madridskog Reala, koji bi u slučaju pobjede protiv Villarreala kasnije večeras mogao osigurati naslov prvaka, da se suzdrže od neobuzdanog slavlja.</p><p>- Razumijem što znači osvojiti naslov, ali mi smo trenutačno u stanju kontrolirane epidemije, a virus još uvijek cirkulira. Posljednjih smo dana vidjeli scene koje zdravlje ljudi podvrgava riziku. Savjetujemo ljudima da sportske uspjehe proslavljaju kod kuće i da se ni pod kakvim uvjetima ne okupljaju na ulicama u velikom broju - dodao je Illa.</p>