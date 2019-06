Messi je bolji, ali Cristiano ima dva seniorska trofeja s repkom!

Liga nacija nije Mundial ili Euro, ali i u svom prvom izdanju, koliko god neki kritizirali bespotrebnost novog natjecanja... To je trofej koji nešto vrijedi.

Cristianu Ronaldu to je drugi veliki seniorski reprezentativni trofej u karijeri. Europsko prvenstvo 2016., Liga nacija 2019. Kao 19-godišnji klinac u generaciji velikog Luisa Figa ostao je bez europskog naslova u finalu na domaćem terenu protiv one Rehhagelove 'antinogometne' Grčke.

Lionel Messi za pet dana s Argentinom ide u još jedan pokušaj da osvoji barem jedan trofej sa seniorskom repkom. Kreće Copa America, 15. lipnja. Dosad je izgubio tri finala ('07, '15, '16). I jedno finale Svjetskog prvenstva ('14). Ima dva naslova, ali... S mladom reprezentacijom. U-20 SP 2005. i olimpijsko zlato 2008.

Cristianu je to 30. momčadski trofej. Messi ih ima 36 no... Ništa sa onom 'pravom', A reprezentacijom Argentine. Zabija i asistira više i češće nego Cristiano, za mnoge je najbolji svih vremena, ali dok ne osvoji barem Copa America to je velika praznina u njegovoj karijeri i toga su svi svjesni.

Maradona je veći!

Zbog toga što 15 godina karijere nije osvojio ni Mundial, ni (barem) Copu... U Argentini ni ne ide u istu rečenicu s Maradonom. Cristiano svoje momčadi vuče ne 'samo' golovima i asistencijama nego i kao vođa, lider koji je najjači kad je njegovoj momčadi najteže. Zato je u svom Portugalu već priznat kao veći od njihovog dosad najvećeg, Eusebija.

Ta kvaliteta i dva seniorska reprezentativna trofeja zasad su velika razlika između 34-godišnjeg Portugalca i 31-godišnjeg Argentinca koji ima i jednu Ligu prvaka manje, jedno klupsko SP te jedan Uefin trofej za igrača godine manje od C.Ronalda.

Argentinski je nogometni čarobnjak posebna vrsta igrača, genij za sva vremena. Sa golemom prazninom u rubrici 'Trofeji s reprezentacijom'.

Cristiano Ronaldo: 39 trofeja

(9 individualnih, 2 sa seniorskom reprezentacijom)

601 gol i 213 asistencija od 2002/03-e, zabija svakih 65 minuta

15 Real (LP x4, klupsko SP x3, Uefa superkup x2, Primera x2, Kup kralja x2, Superkup x2)

10 Man United (Premiership x3, Liga kup x2, Superkup x2, Liga prvaka, klupsko SP, FA kup)

5 Zlatna lopta

4 Uefa igrač godine

2 Juventus (Serie A, Superkup)

2 Portugal (Euro, Liga nacija)

1 Sporting (Superkup)

Lionel: Messi 44 trofeja

(8 individualnih, 2 sa mladom reprezentacijom)

603 gola i 242 asistencije od 2004/05-e, zabija svakih 55 minuta

10x Primera

8x španjolski Superkup

6x Kup kralja

5x Zlatna lopta

4x Liga prvaka

3x Uefa igrač godine

3x Uefa Superkup

3x klupsko SP

1x SP U-20

1x olimpijsko zlato

Zlatna lopta van Dijk?

Dominaciju Cristiana i Messija nakon cijelog desetljeća prekinuo je hrvatski velemajstor, Luka Modrić, a od osvajanja Lige prvaka u tom se društvu, barem za 2019., počeo spominjati i jedan stoper - Virgil van Dijk.

Foto: Reuters Van Dijk sa Oranjem nije uspio osvojiti Ligu nacija (Nizozemska je kao Messi, finala gubi u 99% slučajeva), ali sa Liverpoolom je uzeo Ligu prvaka, imao i briljantan Premiership, a način na koji je odigrao cijelu 2018/19-u bio je: kolosalan.

Nizozemac je bio doslovno neprelazan, dirigiranje Liverpoolovom obranom, rješavanja duela na širokom prostoru, skok igra.. Kod van Dijka sve je bio savršenstvo.

No i sami njegovi suigrači (i klupski i reprezentativni) ne ističu, kako se to često događa, da van Dijk treba dobiti Ballon d'Or nego da bi im bilo drago ako bi se to dogodilo.

Zadnji stoper kojem je dodijeljena Zlatna lopta bio je Fabio Cannavaro, prije 13 godina. I to zato jer je Italija osvojila naslov svjetskih prvaka.

Ako na Copa America Messi napokon uzme taj jedan trofej sa A reprezentacijom Argentine... van Dijku ni savršenstvo stoperske izvedbe neće biti dovoljno da bude Modrićev nasljednik.