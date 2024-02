Balić: Petković nije dostojan ni spomenuti Jarnija. Bio bi na klupi da je HNS zaštitio Livaju

Robert Jarni više nije izbornik U-17 reprezentacije, a HNS je pokrenuo disciplinski postupak protiv Brune Petkovića. Epilog je to intervjua za Večernji list još u ponedjeljak, u kojem je Jarni izjavio da će navijati za Betis protiv Dinama jer je tri godine igrao ondje i jer je hajdukovac.

- Kaznili smo Jarnija kad smo utvrdili da je intervju autoriziran i da je izjava autentična, a ne zbog Petkovićeve reakcije. Standardi su drugačiji ako ste izbornik hrvatske reprezentacije - tvrdi dopredsjednik HNS-a Tomislav Svetina.

Na Novoj TV i RTL-u slučaj je komentirao Jerko Leko (44):

- Jarnija jako poštujem, ali svakako je njegova izjava bila neprimjerena. Može biti nepromišljeno, iskreno, ali ispred HNS-a stoji moto "obitelj" te je posve neprimjereno da izbornik U-17 reprezentacije navija za bilo koji klub koji igra protiv nekog hrvatskog kluba. To je kodeks ponašanja. Znam iz kojih okvira ne smiješ izaći, uče nas da volimo svoje i obilježje HNS-a je obitelj. Izjave Jarnija otišle su predaleko. Možeš navijati za bilo koga, ali kao izbornik ne smiješ si dopustiti takve izjave.

U studiju Nove TV otkrio je i kako on gleda utakmice hrvatskih klubova u Europi:

- Ja sam po četiri godine bio u Kijevu i Monacu, gajim simpatije prema njima, ali to je bio posao, bio sam plaćen za to, dok sam se rodio s Hrvatskom i Dinamom i to su drugačije emocije. Kad se sudare ta dva svijeta, prevagnu eemocije gdje si rođen. Da, navijao bih za hrvatske klubove kad bi došlo do tih okršaja. Za Rudeš, Hajduk, Osijek, bilo koga, a pogotovo za Dinamo.

Osvrnuo se Leko na otkaz Jarniju:

- Naravno da je i Jarni dio obitelj. Ne znam je smjena ispravan potez, ali i obitelj kažnjava. Da HNS nije reagirao, došlo bi iduće okupljanje i da je Robert pozvao više igrača Dinama ili Hajduka, povlačile bi se priče zašto to, to radi da ublaži tenzije... Trebao je biti pametniji i pažljiviji.

A treba li HNS kazniti Brunu Petkovića?

- Igrači doživljavaju stvari vruće glave i drugačije ih se tretira. Bit će ukor ili financijska kazna, kako bi i on pripazio na neke stvari. Nije primjereno nikoga nazvati klaunom, mogao je izabrati drugu riječ na presici - zaključio je Leko.

S druge strane, bivši Hajdukov golman i osvajač nagrade Hajdučko srce Vladimir Balić tvrdi:

- HNS se diči obitelji, a Šuker je kao predsjednik ljubio dres Seville uoči susreta s Rijekom, Ćorluka je kao dio stožera A reprezentacije govorio da će podržavati svoje dinamovce pa nitko nije reagirao, Božidar Šikić, jedan od onih koji je donio odluku o Jarnijevoj smjeni, rekao je neki dan da Hajduk guraju suci... To su dvosturka mjerila. Ako smo obitelj, a u Rijeci navijač proziva jednoga igrača, Livaju, obitelj je to trebala riješiti kao obitelj, a ne se skrivati 24 sata pa dati neko priopćenje.

Potom se Balić pred kamerama Nove TV vratio na Jarnija:

- On je dijete reprezentacije, igrao za Hajduk, Dinamo ili bilo koga, i ta reprezentacija trebala je na pravi način zaštititi svoje dijete ako je nešto loše napravio. Primjerenija bi bila sankcija kao u svim ostalim slučajevima. Bruno Marić je vrijeđao trenera Hajduka ne tako davno pa je dobio sankciju da guli krumpire u nekom lokalnom restoranu, tako je trebao i Jarni ako je pogriješio. Jedino bi važno trebalo biti je li kvalitetom, ponašanjem i trenerskim radom radio nekome štetu. Robert je moralna vertikala i jedini razlog za smjenu može biti stručnost.

Balić je nakon toga otkrio:

- Neću gledati utakmicu Betis - Dinamo jer ne gledam nikoga osim Hajduk. Hajduk je religija, ne očekujte od nas koji živimo ovaj klub da navijamo za nekog drugoga, nećemo, niti ikad to navijač Hajduka radi. To ne znači da činimo nešto loše.

A oštar je bio prema Bruni Petkoviću:

- On ne smije spominjati ime Jarnija, nije dostojan toga, Jarni je za njega institucija koja se dokazala i pokazala. Bruno je profitirao na Livajinom putu u Rijeci jer bi sjedio na klupi da toga nije bilo. Nema pravo komentirati, sramotna izjava i HNS će i njemu dati jaku kaznu. Recimo, peći će pizzu u obližnjoj pizzeriji.

Josip Pivarić za RTL je kritizirao Jarnija:

- Nije pametno tako nešto izjaviti, ako to i misliš. Čovjek koji je dio HNS-ove obitelji takvo mišljenje treba zadržati za sebe.