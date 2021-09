Novi veznjak Bešiktaša Miralem Pjanić (31) u intervjuu za Marcu otvoreno je govorio o treneru Barcelone Ronaldu Koemanu, zbog kojega je napustio Camp Nou samo godinu dana nakon što je potpisao za klub i 30 odigranih utakmica.

- Nikad nije razgovarao sa mnom. Sviđa mi se igrati u paru kao zadnji vezni, ispred obrane, u liniji s petoricom, što sam igrao četiri godine... Kao zadnji vezni s Khedirom došao sam do finala Lige prvaka, igrao sam na svim pozicijama, samo što me on nikad nije vidio ni na jednoj - govorio je Pjanić u dahu i nastavio:

- Nije imao jasno mjesto za mene. U najboljem slučaju mogao sam ući po pet, deset minuta. Ponekad se zagrijavaš 45 minuta pa ne uđeš. Psihološki me je to ubijalo, nikad mi se to ranije nije događalo. Nije mi bilo lako jer moraš ostati čvrst i miran. Ponekad možeš reagirati loše, to je nogomet, ali uvijek sam imao poštovanja prema njemu i suigračima. Kojeg god igrača da pitate, uvijek sam trenirao i radio sve, čak i na slobodne dane kako bih bio u dobroj formi. Ali mene je prekrižio od početka!

Bilo mu je jako teško prihvaitti to. Kaže da je pokušao promijeniti stvari, trudio se, ali nije prolazilo.

- Igrao sam Ligu prvaka u Torinu, pobijedimo 2-0, dođe liga i nema me u momčadi. Teško mi je bilo shvatiti što trener hoće od mene, znaš? Uvijek prihvaćaš njegove zahtjeve i govoriš mu: "Činim li nešto loše, ponašam li se loše na treninzima? Ne znam što hoćeš od mene, želim znati". Može biti da kao trener zahtijevaš nešto drugačije, kao Allegri ili Sarri, Enrique, Spaletti. Svi su po nečemu različiti, ali komuniciraju s igračima za dobrobit momčadi. A ne kao da mi je 15 godina - govorio je Pjanić na odličnom španjolskom.

- "Ne, to je samo rotacija", govorio mi je. Rekao mi je: "Nemam nikakvih problema s tobom, stav ti je dobar". Nakon toga konstantno me držao izvan igre, ne znam zašto ni ne razumijem. Ja znam da imam normalan, profesionalan stav za jednog igrača. Radio sam na slobodne dane, nakon treninga trčao sam kako bih bio dobro. Sve to... Mislim da sam mogao dati što god je tražio. On je jako, jako, jako čudan trener, prvi sam put doživio takvo ponašanje - kazao je Pjanić.

Pristao je na smanjenje plaće u Bešiktašu, koji će mu plaćati 50 posto primanja. Ali ugovor s Barcelonom ima do 2024.

- U životu dolazi sve ono što treba doći, ja to tako gledam. Cijeli život i karijeru sam se borio. Jako sam ambiciozan igrač, volim se nadmetati. Došao sam na nivo Barcelone, iznad toga... Ne znam kamo možeš dalje. Znam da mogu igrati, ali nisu mi dali priliku da se nametnem u momčadi, da pružim više.

Što iduće ljeto?

- Imam još dvije godine ugovora s Barcom, uvijek će mi to biti važan klub. Sad sam u Bešiktašu i vidjet ćemo što će biti poslije toga. Važno je da igram dobro, da fizički budem dobro, da igram utakmice u nizu - rekao je.

- Nikad nisam govorio o tim stvarima, ali mislim da je važno da se zna što se stvarno dogodilo. Poslije toga neka svatko zaključi kako želi i misli što hoće. Ali nikad nisam bio čovjek koji izmišlja i preuveličava, nego govori tako kako jest. Prihvaćam sve, prošlo je jako teško razdoblje, ali borim se, borit ću se do kraja za sebe jer znam koliko mogu dati - kaže bosanskohercegovački reprezentativac.