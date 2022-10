Nestao je španjolski navijač: Pješke je išao do Katara...

Santiago Sanchez strastveni je zaljubljenik u nogomet i veliki navijač španjolske reprezentacije. Svjetsko prvenstvo u Kataru prvi put u povijesti igra se na zimu pa je on prošle godine došao na ideju. Dok su drugi gledali cijene avionskih karata do Katara, on se odlučio na nesvakidašnji poduhvat i uputio se pješke. Kupio je karte za utakmice njegove reprezentacije protiv Njemačke, Kostarike i Japana te krenuo na avanturu života.

U siječnju ove godine se iz Madrida okuražio na od pet tisuća kilometara. Redovito se javljao obitelji i prijateljima, no prije dva tjedna izgubio mu se svaki trag. Nit glasa nit poruke od njega, nema objava ni na Instagramu gdje je bio ažuran. Posljednji put im se javio iz jednog sela u Iraku. Bio je udaljen samo pet kilometara od granice s Iranom.

Sve je to potreslo njegovu obitelj koja se pribojava najbolnijih vijesti. No, ne odustaju. Na sve načine pokušavaju doći do njega s nadom da je i dalje živ. Mnogi su mu spočitavali da je opasno ovo što radi i bojali su se za njegovu sigurnost. No, Sanchez se za ovu avanturu pripremao nekoliko mjeseci, a kako je profesionalni vojnik, sjajno je fizički pripremljen.

Cijeli put je do najsitnijeg detalja isplanirao, imao je vodiče u svakoj zemlji, objavljivao je fotografije i anegdote s lokalnim stanovništvom koje je sreo po putu, svi su ga sjajno prihvatili Bio je spreman na sve izazove i upravo zbog toga njegovim bližnjima nije jasno što se dogodilo.

Angažirali su se i španjolski mediji te diplomati koji pokušavaju doći do informacija iz Iraka, no javio se nije od 1. listopada i nada je sve tanja.

