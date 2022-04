Pjevačica priznala da je bila s Neymarom: Nikada mi nije bio dečko, tu noć smo bili zajedno...

Foto: DPA/Instagram

Iako se posljednjih nekoliko godina smirio, brazilski nogometaš Neymar nerijetko je privlačio pozornost u medijima zbog burnog ljubavnog života. Brazilac nije previše toga skrivao, a iza sebe ima brojne veze s raznoraznim manekenkama, glumica, ali i pjevačicama. Prema pisanjima brazilskih medija, Neymar je prije tri godine na karnevalu u Rio de Janeiru bio u društvu tamošnje popularne pjevačice Anitte nakon čega se dvije godine nagađalo da su imali aferu. Bilo je to 2019. godine kada je Neymar bio u vezi, ali to ga očito nije spriječilo da provede noć pjevačicom što je i ona sama tri godine kasnije priznala. Anitta je u jednom podcastu rekla je da su se poljubili te da je sve bilo samo za jednu noć, ali detalje nije otkrivala. - Družili smo se tu noći i to svi znaju jer postoje fotografije. On je moj prijatelj i nikada mi nije bio dečko. Poljubili smo se i to je istina i tu noć smo bili zajedno, ali to sada ništa ne znači - rekla je pjevačica. U Neymarovom društvu uživala je i playboyeva zečica Patricia Jordane kojoj je njegov odlazak iz Brazila u Barcelonu poprilično zasmetao, pa je medijima pričala svakakve gadosti o njemu i njegovoj tadašnjoj djevojci Bruni Marquezine.