'Pjevao sam i bio mister, a za naš je uspjeh važno bilo i zelje'

Dario Melnjak (26) na mala je vrata ušao u hrvatsku reprezentaciju na uvijek deficitarnoj poziciji lijevog beka, a tamo nije došao ‘preko veze’. Iako među ‘vatrenima’ ima jednu takvu.

- Ne znam je li izbornik Zlatko Dalić znao da smo Marko i ja bratići, no sigurno je sad doznao. Možda je nešto u tom zelju. Ono što krasi ljude iz zeljarskoga kraja je prije svega veliko zajedništvo – naglasio nam je novopečeni reprezentativac.

Kao i njegov bratić Marko Rog (23) prve je nogometne korake napravio na igralištu u Nedeljancu u sklopu Škole nogometa Fotex Nedeljanec. Obojica su zajedno s Petrom Rog, Markovim bratom, po cijele dane visjeli na igralištu, a vrlo često su

se odvojeno vraćali kućama.

- Rijetko bismo se zajedno vratili kući. Netko bi izgubio, pa se razljutio i otišao kući – rekao je kroz smijeh Marko, igrač Napolija koji je polusezonu proveo u Sevilli.

- Uh, to bi se događalo često. Svatko je želio pobijediti, bio to Playstation ili neki sport. Često se onaj koji gubi ljutio, no za deset minuta sve bismo izgladili – dodao je Dario koji igra sezonu života.

Na polusezoni je za siću otišao iz Domžala u turski Rizespor, gdje je oduševio. Zabio je dva gola Fenerbahčeu.

Melnjak se kao dijete borio za život. Spasila ga je teška operacija.

- Kao beba sam imao zapetljaj crijeva. Tada je to bila prva takva operacija u Varaždinu, a meni jedina prilika da se izvučem. Hvala Bogu, sve je dobro prošlo – naglasio je branič koji ima mnogobrojnu obitelj, a sve je kod Melnjakovih u znaku sporta.

Stričevi Antun i Zvonko su u rukometu, a Darijevi bratići Alen i Nenad, također su bili rukometaši.

- Tatina strana je sto posto rukometna. Mamina je pak nogometna. Mene su stričevi zafrkavali jer imam plavu kosu i igram nogomet - smije se Dario koji je kao dječarac izabran za mistera na Sportskim igrama mladih u Splitu.

- To su bili nogometni počeci i naša nogometna ekipa osvojila je drugo mjesto. Navečer smo imali druženje i žiri sam očarao pjesmom ‘Magla’ Josipe Lisac – zeza se Dario koji je u karijeri, osim za Nedeljanec, igrao i za Varteks, Zelinu, Slaven Belupo, belgijski Lokeren, azerbajdžanski Neftči, Domžale, dok je sada u turskom prvoligašu Caykur Rizesporu.

Nogometni procvat doživio je u Zelini, s kojom je igrao 2. HNL, no prije ozbiljnijeg nogometnog puta, završio je prvu godinu Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.

- Bratići su mi bili odlikaši i uz sport uvijek sam se trudio u školi. Ipak, potajno sam se nadao da će nogomet doći u prvi plan. Tako je na kraju i bilo pa sam „zamrznuo“ fakultet, ali vidim se u obrazovanju - naglasio je Melnjak, iza kojeg je odlična sezona u Rizesporu. Zabio je četiri gola i bio je standardan igrač u momčadi koju vodi Okan Buruk, a pomoćnik mu je Stjepan Tomas.

- Meni i klubu sezona je bila vrlo uspješna. Kad sam stigao, bili smo posljednji, a na kraju smo završili u zlatnoj sredini osiguravši ostanak šest kola prije kraja. Navijači su fanatični, a ja sam uzeo broj 53 koji je broj grada i kluba. Trebam puno dresova, ali to su slatke brige – dodao je Melnjak.

- Dario je imao dobru polusezonu i zaslužio je poziv – rekao je Rog.

- Vjera u Boga, podrška obitelji i prijatelja, te vjera u sebe je ono što me pokreće. Velika podrška je i moja djevojka. Ona je Grkinja i obožava moj zeljarski kraj. Također, meni je najvažnije da razumijem svakoga, iako smo različiti – dodao je Dario.

No, tko je trenutno bolji nogometaš Marko ili Dario?

- Hahaha. Nismo ista pozicija. Neka drugi procjenuju – rekao je Rog, no Melnjak daje prednost Marku:

- Ma reći ćemo Marko, iako ne igramo slične pozicije. No vidjet ćemo još – zaključio je Melnjak.