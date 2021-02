Od plus 13 i gotovo sigurne pobjede do nevjerojatne panike u samoj završnici. Zadar je skoro prokockao pobjedu protiv Cibone, ali zahvaljujući bivšem igraču Darku Planiniću prošao dalje.

Iako je Cibona bila jako blizu produžetka, na kraju ni Vladimir Jovanović nije pronašao recept kako srušiti domaćine. Zadar je u svojoj dvorani i po treći put ove sezone pobijedio 'vukove' (84-82) te prošao u finale Kupa Krešimira Ćosića gdje će u subotu u Omišu igrati protiv Splita.

Gledali smo izjednačenu prvu četvrtinu nakon koje je Zadar otišao na dvoznamenkastu prednost na krilima sjajnog Justina Cartera, ali treba zahvaliti i Ciboni koja je lopte dijelila šakom i kapom te došla do 20 izgubljenih lopti.

Tu prednost Zadar je držao do posljednje četvrtine, imao i plus 13, a onda kao da je Steph Curry ušao u igrače Cibone. Pogodili su u posljednjoj dionici šest trica, čak četiri zaredom, pogađali su redom Nakić dvaput, Marić, Reynolds i došli do minus tri!

Zadrani su bili u panici, Veljko Mršić je zvao time-out i činilo se kako je ugasio požar. No njegova momčad je skoro izgubila dobivenu utakmicu. Zadar je imao plus četiri nekoliko sekundi prije kraja, a Markota je u tim trenucima izborio tri slobodna bacanja. Prvo i drugo je pogodio, nije bilo više vremena pa je treće namjerno promašio u nadi da će netko od njegovih suigrača pokupiti. Zadrani su neshvatljivo zaspali u obrani, Darko Planinić je ukrao loptu i skoro zabio!

Promašio je, ali izborio dva slobodna bacanja s kojima je mogao izboriti produžetke. No promašio je oba i Zadar je na kraju ipak teškom mukom prošao u finale.

Čekali su domaćini Justina Cartera od početka sezone i napokon dočekali. Amerikanac je bio izvanredan i nezaustavljiv, probijao je i zabijao, razigravao. Utakmicu je završio sa 16 koševa, pet skokova i sedam asistencija, a odličan je bio i Aleksandar Bursać sa 16 koševa.

Cibona nije igrala loše, ali imala je čak 20 izgubljenih lopti i to je razlog zbog čega je Zadar vodio veći dio utakmicu. Sjajna trica je 'vukove' u završnici vratila u život, izvanredan je bio Markota sa 16 koševa i šest skokova, ali nekoncentrirani Planinić nije uspio izboriti produžetke.

- Imali smo šansu, jedna lopta je odlučila. Mislim da smo ušli previše nervozno, igrači su htjeli puno i iz prevelike želje dođe do grešaka. Griješili smo u obrani, nismo poštovali ono što smo se dogovorili. 20 izgubljenih lopti je presudilo. Moji igrači su pokazali karakter, nekoliko minuta prije kraja su gubili 12 razlike i pokazali su da se to može stići. Čestitam im na tome, dobro treniraju i dobro se ponašaju, a ja na sebe uzimam odgovornost za poraz i eliminaciju iz polufinala. Oni su pokazali karakter - rekao je trener Cibone Vladimir Jovanović pa se osvrnuo na Planinićev promašaj.

- To nam je bila šansa. Pogodili smo neke šuteve, nismo odustajali, imali smo zicer, da je ubacio ono nakon uhvaćene lopte bio bi faul koš i bacanje za pobjedu. No to je košarka - kazao je srpski stručnjak.

A trener Zadra Veljko Mršić kaže:

- Događaju se ovakve stvari, nije prvi put. Momci su veliki dio bili jako dobri, imali smo dvije utakmice sa Splitom koji je odlična momčad. Bili smo potrošeniji od Cibone koja je igrala protiv Dubrave. To se osjetilo. Više nismo mogli pratiti u završnici, napravili smo neke gluposti, promašili četiri od šest bacanja, onda glup faul na trici. Moramo biti pametniji i inteligentniji. Prošli smo u finale i to je najvažnije - kazao je Mršić.