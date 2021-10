Nogomet je više od same igre. To je univerzalan jezik kojim svi pričaju. Ne volimo ga samo zbog sjajnih golova i predivnih poteza, to je sport koji ujedinjuje ljude. I zato je najvažnija sporedna stvar na svijetu.

Jedan takav primjer dolazi nam iz sela pored Koprivnice. Dječak Leon Šprem (7) rođen je bez desne srčane klijetke, nema ni žilu na plućima pa je Leonu potrebna hitna operacija u Njemačkoj kako bi njegova malena pluća mogla nesmetano raditi. Obitelj ne može sama isfinancirati operaciju pa su pokrenuli humanitarnu akciju.

Kada je čuo za akciju u kojoj se prikuplja novac za malenog Leona, nogometaš Hajduka Stipe Biuk nije ni trenutka razmišljao. Priključio se akciji i darovao svoj dres. Ponuda je bilo puno, a najbrži je bio Rino Vukasović koji je Biukov dres platio 37.000 kn.

Vukasović (48) je splitski poduzetnik, točnije Bitcoin investitor koji je, osim novca za dres, dio osobne zarade usmjerio za humanitarnu akciju i pomoć malom Leonu. To je posebno dirnulo obitelj malenog Leona koja je poslala pismo zahvale Rinu Vukasoviću. Pismo je napisao Leon, a upućeno je Rinovoj kćeri Ziti.

- Znam da voliš svoje roditelje i da si ponosna na njih, a kako i ne bi bila jer su oni učinili veliko djelo i meni spasili život kako bi mogao i dalje živjeti. Šaljem ti privjesak maloga anđela da uvijek bude uz tebe da te čuva i da budeš zdrava. Neka te privjesak podsjeća na mene jer tako ćemo biti zajedno. Veliki zagrljaj, draga Zita. Tvoj Leon Šprem.

Splitski poduzetnik pokazao je ogromno srce, a mi smo dobili predivnu i toplu ljudsku priču od koje je nemoguće se ne naježiti. Ipak, ljudski život je neprocjenjiv.