Plavi izgubili najbolje, ali imaju sve što treba za Ligu prvaka...

Dinamo je 2-0 pobjedom kod Astane napravio veliki korak prema playoffu Lige prvaka. Zagrepčani su u dalekom Kazahstanu odigrali vrlo zrelu utakmicu, pa zahvaljujući individualnoj vrijednosti Danija Olma stigli do sjajnog rezultata. I modri su sada na korak do osiguranja grupne faze europskih natjecanja. A to je bio, uz osvajanje dvostruke krune, i jedan od prioriteta Dinama ove sezone...

Ako bismo išli uspoređivati ovu i prošlu sezonu, modri su danas igrački čak i slabiji. Nema tu više najboljeg igrača lige (Soudani), u momčadi ove sezone nisu zaigrala ni trojica iz najbolje momčadi lige prošle sezone (Livaković, Benković, Sosa) od kojih je jedan i napustio Maksimir, a nema više ni Ante Ćorića. Realno gledajući, Bjelica u kadru nema čak četvoricu nogometaša koji su lani bili u najboljoj momčadi sezone!

Da, došlo je tu puno novih igrača, no za mjesto u početnoj postavi izborili su se tek Dilaver, Theophile-Catherine, Leovac i Oršić. Teško je reći koja je momčad ukupno bolja, ali to su sve nijanse. No, ovaj Dinamo izgleda kvalitetnije, sada pod modrima padaju i nešto ozbiljnije europske momčadi (Hapoel Beer Sheva, Astana), prošle se sezone strahovalo od Oddsa, a nastradalo od Skenderbeua...

Najveći dobitak ove modre sezone svakako je Nenad Bjelica. Jedan od "drugačijih trenera", stručnjak koji ne traži alibije u brojnim izostancima, već uvijek zna što želi od svoje momčadi. Trener modrih od hrvatskog je prvaka stvorio snažan kolektiv, Dinamo više ne ovisi o igračkoj lucidnosti Soudanija, već danas opasnosti prijete sa svih strana...

U Maksimiru dugo nismo gledali ovakav kolektiv, ali i momčad koja zna kako igrati na rezultat. Točnije, pravu natjecateljsku momčad. Takve stvari uvijek dolaze s iskustvom, a Dinamo je danas - prepun iskustva. I to je - najvažnije.

Zadnjom linijom ordiniraju Zagorac (31 godina), Leovac (30), Theophile-Catherine (28) i Dilaver (27), u momčadi su još Ademi (27), Hajrović (27), a tu su i vrlo iskusni napadači, bio to Budimir (33) ili Gavranović (28)...

I baš stoga treba vjerovati u ovaj Dinamo! Ne plašiti se uzvrata s Astanom, ne strahovati od Young Boysa ili nekog drugog europskog suparnika (Hapoel/APOEL). Dinamo jednostavno može parirati svim momčadima drugog i trećeg ranga europske vrijednosti, one najbolje momčadi Europe za modre su i dalje - drugi svijet. I bit će još godinama...

Dinamo je u Kazahstanu pokazao obrise velike momčadi, Zagrepčani su lagano ušli u dvoboj, kontrolirali sredinu terena, pa na vrijeme zabili vodeći pogodak. Sve je bilo kao u mislima modrog trenera, samo Dinamo nije na vrijeme u nastavku nokautirao grogiranog suparnika, već to napravio tek u završnici utakmice. A mogao je, promašaji Olma i Gavranovića još se vrte u glavama modrih navijača...

Nenad Bjelica zna što radi, hrvatski prvak izgleda kao ozbiljna momčad. Uostalom, u posljednjih 26 europskih utakmica u Astani su dobili samo Villarreal, Sporting i - Dinamo. A podsjetimo: put Kazahstana su na europskoj sceni išli Atletico Madrid, Benfica, Olympiacos, Galatasaray, Celtic... Da, ovaj Dinamo doista vrijedi. Vrijedi čak i Lige prvaka...