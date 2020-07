Plavo ili bijelo? Dinamo nakon 13 godina u svijetloj garnituri!

Dinamo je promijenio sve tri garniture dresova. Neće više biti onog fluorescentnog, umjesto njega dolazi dres s različitim nijansama plave boje. Na " domaćoj" garnituri više nema pruga

<p><strong>Dinamo</strong> i Adidas su prije nekoliko dana potpisali novi četverogodišnji ugovor. Zagrepčani će u petak odigrati prvu utakmicu u novim dresovima od 18.55 sati protiv Varaždina u Maksimiru. Izrađeni su od reciklirane plastike s plaža.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamovce testirali na koronu</strong></p><p>Dobit će dinamovci medalje i pehar za naslov prvaka, a novi domaći dres više nema pruge kao što je to bio slučaj prošle sezone. Na dresu u kojemu će se igrati domaće utakmice u HNL-u više nema pruga, a uzorak neodoljivo podsjeća na vojničku odoru.</p><p>I europski dres doživio je promjene. Nešto je tamniji nego što je to bio slučaj prošle sezone.</p><p>Bruno Petković, Nikola Moro, Arijan Ademi, Antonio Marin, Damian Kadzior, Kevin Theophile-Catherine i Mislav Oršić veselo su pozirali u novim dresovima ispod zapadne tribine stadiona.</p><p>Neće više biti onog <strong>fluorescentnog</strong>, umjesto njega dolazi dres, kako kažu u klubu, s različitim nijansama plave boje, i to svijetla garnitura nakon čak 13 godina! Posljednji su put gostujući dres tako svijetle boje "modri" imali u sezoni 2006/07., kad je Eduardo da Silva zabio rekordna 34 gola u jednoj sezoni HNL-a, a dobavljač opreme bio Umbro.</p><p>Dinamo je nakon toga prešao na talijansku Diadoru, potom njemačke Pumu i Adidas, ali nikad nije imao tako svijetle boje dresa, a bilo je raznih upadljivih varijanti (kričavo narančasti, jarko žuti, blago žuti, blago zeleni, fluorescentno zeleni...).</p><p>Doduše, Dinamo je prošle sezone u domaćoj varijanti prvi put imao bijele hlačice, pa se dalo naslutiti da žele eksperimentirati sa svijetlim varijantama. Je li to svijetlo-plava, siva, bijela ili neka četvrta, prosudite sami...</p><p>Dinamo je u takvom dresu prošle sezone igrao u europskim gostujućim utakmicama, a uskoro mu slijede novi izazovi u Ligi prvaka. </p><p><strong>Prenosimo Dinamovo priopćenje:</strong></p><p><em>Omiljeni sportski brend adidas i hrvatski nogometni šampion GNK Dinamo predstavljaju nove dresove za sezonu 2020./2021. Upravo će u njima igrači Dinama odigrati sutrašnju utakmicu s Varaždinom, a potom i sve one koje slijede nakon 14. kolovoza kada počinje nova nogometna sezona i nove europske kvalifikacije. </em></p><p><em>Brend koji obožavaju sportaši diljem svijeta globalni je lider u nogometu. Službeni je sponzor najvažnijih nogometnih turnira na svijetu među kojima su FIFA World Cup™, Europsko prvenstvo UEFA i UEFA Liga prvaka te sponzorira neke od najboljih svjetskih klubova i igrača, uključujući Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern München i Juventus. Upravo u tom elitnom društvu klubova je i zagrebački Dinamo za koji adidas svake sezone osigura tri nove garniture dresa. </em></p><p><em>Nastavak suradnje s Dinamom adidas je odlučio obilježiti onime po čemu je Dinamo najpoznatiji, a to je plava boja. Sva tri dresa ove godine dolaze u različitim nijansama plave boje s novim, osvježenim dizajnom za domaći, gostujući i europski dres. I sva tri sadrže novu AEROREADY tehnologiju koja apsorbira vlagu i pomaže igračima da se osjećaju ugodno, spremno i svježe.</em></p><p><em>Dodatna posebnost novog Dinamovog gostujućeg dresa je u tome što je on napravljen od reciklirane plastike i to kroz adidasovo partnerstvo s “Parley for the Oceans“ projektom čiji je cilj zaštita okoliša kroz smanjenje negativnog utjecaja plastike. Materijal korišten za izradu Dinamovog gostujućeg dresa dolazi tako od plastike prikupljene direktno s plaža kako bi se spriječilo da ta plastika završi u oceanima.</em></p><p><em>Igrači Dinama su oduševljeni udobnošću i dizajnom novih dresova, a znatiželjni su i navijači. Već je i prodaja dresova 'na slijepo', koja je započela prošle subote, izazvala veliki interes. </em></p><p><em>U Dinamu kažu da ih veseli nastavak suradnje s adidasom i u novoj sezoni te ističu da su iznimno zadovoljni modernim dizajnom novih garnitura dresa za koje je inspiracija bila legendarna plava boja zagrebačkog kluba. Dosadašnji adidasovi dresovi izazvali su veliko zanimanje i potražnju Dinamovih navijača, pa su u klubu uvjereni da će se jednaki ili bolji rezultat ponoviti i s novom kolekcijom. </em></p><p><em>Novi Dinamovi dresovi od sutra su u prodaji u fan shopu na stadionu Maksimir, u fan shopu u Jurišićevoj 2a i na web shopu Dinama na <a href="https://shop.gnkdinamo.hr/" target="_blank">shop.gnkdinamo.hr</a>.</em></p>