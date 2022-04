Plavo srce uz Ukrajinu: Dinamo će ugostiti imenjaka iz Kijeva

Bitka za HNL je daleko od gotove. Dinamo, Osijek, Rijeka i Hajduk, tim redoslijedom kao i na aktualnoj ljestvici Prve HNL, borit će se za titulu prvaka do posljednjeg trenutka. Maksimirska momčad je kao lider prvenstva s utakmicom manje u blagoj prednosti u odnosu na konkurente, no ako je nešto ova sezona pokazala, onda je to da iznenađenja čekaju odmah iza ugla.

POGLEDAJTE VIDEO:

I dok se u Hrvatskoj vodi bitka za prestiž, u Ukrajini se vodi mnogo važnija. Borba u kojoj će, kao i svaki puta u povijesti do sada, na koncu prevladati čovječanstvo iako pod ljudskom žrtvom koja nema cijene. Slijedom razaranja i mučnih događaja nastradali su i ukrajinski nogometni klubovi stoga se Europa ujedinila u nakani - poslati snažnu poruku zajedništva.

A nju je objeručke prihvatio zagrebački Dinamo, koji će 28. travnja u prijateljskoj utakmici ugostiti imenjaka Dinamo iz Kijeva.

Kijevljani će prethodno odigrati četiri prijateljske utakmice. Prije dolaska na Maksimir igrat će protiv Legije u Varšavi (12. travnja), dva dana kasnije kod Galatasaraya u Istanbulu (14. travnja), onda kod Steaue u Bukureštu (20. travnja), zatim i kod Borussije u Dortmundu (26. travnja) pa na koncu mini turneju završiti u Zagrebu.

Klubovi će, tako, na moćan način poslati poruku zajedništva, pozvati na mir u Europi te u rezultatski nebitnoj utakmici još jednom pokazati da nije bitno odakle dolaziš već je bitno koliki si čovjek.

Inače, Dinamo i imenjaka iz Kijeva veže duga tradicija. U europskim natjecanjima igrali su međusobno četiri puta. Tri pobjede ubilježio je ukrajinski velikan, a jednom je bilo izjednačeno (1-1 na Maksimiru 2012/13).

Također, Josip Pivarić, Domagoj Vida, Ognjen Vukojević i Jerko Leko su nogometaši 'plavih' koji su maksimirsku svlačionicu napuštali zbog odlaska u Kijev.

Najčitaniji članci