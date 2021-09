Bit će to ispit karijere za neporaženog Milasa, a mogao bi to biti i meč koji će usmjeriti njegovu karijeru. Yoka je favorit za pobjedu, no imat će Petar ogromnu podršku fanova 'Podcast Incubatora'

U petak (10. rujna) Filip 'El Animal' Hrgović će u Klagenfurtu boksati protiv Crnogorca Marka Radonjić, no u istoj će večeri u 900-tinjak kilometara zračnom linijom udaljenom Parizu, točnije Roland Garrosu, Petar Milas (15-0-0, 11 KO) odmjeriti snage s olimpijskim pobjednikom iz Rija, Francuzom Tonyjem Yokom (10-0-0, 8 KO), koji je na putu to tog zlata porazio upravo Hrgovića. Bit će to ispit karijere za neporaženog Milasa, a mogao bi to biti i meč koji će usmjeriti njegovu karijeru. Yoka je favorit za pobjedu (Milas se nije borio gotovo dvije pune godine), no imat će Petar ogromnu podršku fanova 'Podcast Incubatora', takozvanih 'reptila' koju su odlučili podržati našeg boksača okupirajući Yokin Instagram profil i ostavljajući mu u komentare 'emoje' guštera. Jedan od njih je i najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat koji je prokomentirao Yokinu objavu pod opisom "Ovo je maraton". - Bit će tebi maraton kad kreneš bježati iz ringa kada po tebe dođe reptilska vojska. Traži rezervu odma. Reći ću ti odmah, nisi trebao ovu borbu, na**bat ćeš - napisao je Gloryjev borac koji je prije nekoliko dana nokautirao Marokanca Tarika Khbabaeza, a za borbu se pripremao s 'bratom' Milasom. - Dobit ćeš batine, to nije prijetnja, to je obećanje!!! - uporan je bio Plazibat, a zatim je novim komentarom nasmijao sve: - Šta glumiš da ne vidiš komentare? - priloživši u svakom komentaru nekoliko 'reptila'. U petak će za Milasa navijati i Cro Copov učenik Ante Delija koji je također posjetio Yokin profil, ali je on samo stavio emoji guštera, nije imao inspiracije kao Plazibat.