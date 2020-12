Korona virus je opet skoro sve pokvario, priredba je bila pod upitnikom, ali organizatori su dobili posebno dopu\u0161tenje od dr\u017eave i sve \u0107e se na kraju odr\u017eati.

- To\u00a0doslovno u ponedjeljak kad je Nizozemska proglasila lockdown, ja sam mislio da je otkazana borba jer su po\u010dele pri\u010de da je otkazana. Da ne\u0107e premijer dozvoliti odr\u017eavanje, ali na kraju su ipak dobili odobrenje. Do ponedjeljka u pono\u0107 se nije znalo ni\u0161ta. Najgori je dio kada toliko trenira\u0161, toliko radi\u0161, sprema\u0161 se, ubija\u0161 se i onda sve za ni\u0161ta. Ne mo\u017ee\u0161 se nakon odgode ni odmoriti, oti\u0161ao pet dana u Split, zvali me nakon \u010detiri dana da je opet borba. Htio sam samo do\u0107i doma i napuniti baterije. Zadnjih pet mjeseci sam u Amsterdamu, pripremam se, treniram, spariram, ludilo, kri\u010danje, tu\u010da\u00a0i onda sve to\u00a0za ni\u0161ta - ka\u017ee nam Antonio Plazibat koji je posljednju borbu imao prije to\u010dno godinu dana kada je pobijedio Jahfarra Wilnisa.\u00a0

Solinjanin (17-2) je nadolaze\u0107a zvijezda svjetskog kickboksa i sada Gloryja, a svoju kvalitetu pokazao je s tri uvjerljive pobjede u najja\u010doj kickboks organizaciji dana\u0161njice. Protiv Mahieddinea se ve\u0107 borio, u svome debiju za Glory. Pobijedio je tada na bodove, a ovaj put se nada zavr\u0161iti ga \u0161to prije.\u00a0

- Mislim da sam u dobroj formi, ne bih se ni borio da nisam. Sada je samo \u0161ou preostao. Cilj ga je zavr\u0161iti \u0161to prije, ali on je borac koji radi\u00a0dobre kombinacije, izgleda debeo, ne sli\u010di na ni\u0161ta, a brz je. Nenormalno brz za te\u0161ka\u0161a, od zadnjeg me\u010da znam da mu udarac nije bezazlen, ali ne moram se toliko paziti. Vi\u0161e tih kombinacija, promjena, ima brz high-kick. Nije tolika sila, ali brz je. Od zadnjeg me\u010da znam da kada ga se pogodi, kada ga se uzdrma, da ne\u0107e srljati, ve\u0107 se zatvori, pokrije i to je to. Te\u0161ko je to razbiti.\u00a0Znamo se, ja se njemu javim, on njemu. Ali do subote me ne zanima gdje \u0107e on i \u0161to \u0107e on. Vidim ga samo kao prepreku na putu i nekoga tko meni \u017eeli uzeti sve. \u017delim ga pobijediti, \u017eelim ga nokautirati, \u017eelim mu nauditi, ne \u017eelim mu ni\u0161ta dobro. Nakon borbe mo\u017eemo mi bilo \u0161to.

Dvije su borbe, ali ne\u0107e se \u0161tedjeti.

- Zavisi kakav je on do\u0161ao, je li spreman. U zadnjem me\u010du je bio kondicijski jako lo\u0161. Ho\u0107e li do\u0107i br\u017ei, ja\u010di, \u010dvr\u0161\u0107i, to ne znam. \u017delim ga nokautirati. Ne dajem mu previ\u0161e, znam \u0161to treba napraviti, spreman sam na to da idem u\u00a0rat, tri runde, da jedan drugoga prakti\u010dki cijelo vrijeme napadamo. \u0160to prije pro\u0107i\u00a0kroz njega da bude \u0161to manje ozljeda za finale. Ako se protiv njega ozlijedim, to \u0107e smetati za sljede\u0107u borbu. A u sljede\u0107oj borbi, ako boli samo jedna stvar, problem je. Ja sam pristao na to, svejedno mi tko god bio. Cilj mi je prvu zavr\u0161iti \u0161to prije.\u00a0Ako se prvu borbu izlomimo do kraja, ja sam spreman i za drugu borbu dati sve od sebe. I slomiti sve do kraja. Da \u0107u ja sada paziti u prvom me\u010du, ne\u0107u. Ne\u0107u se i\u0107i namjerno ozlijediti, ali ne mo\u017ee\u0161 ti tu ne\u0161to paziti, borimo se, tu\u010demo se, ne igram golf da mogu re\u0107i da ne\u0107u udarati jako da me ne bi rame zaboljelo. Nakon pobjede gleda\u0161 kakve rane ima\u0161. Moj cilj je do\u0107i i nokautirati ih \u0161to prije.

U slu\u010daju nove pobjede protiv Francuza, za Plazibata nema odmora. U istoj ve\u010deri \u010deka ga nova borba, finale. No mali problem je taj \u0161to Antonio do petka nije uop\u0107e znao ni tko mo\u017ee biti njegov protivnik. Jedva da je i Glory znao koga je anga\u017eirao. Nizozemac Levi Rigters je favorit u drugom polufinalu, a jedino \u0161to se do subote znalo\u00a0je da \u0107e mu protivnik biti Surinamac. Uspjeli su ga anga\u017eirati pet dana prije borbe. No jo\u0161 ve\u0107i cirkus uslijedio je prije toga. Nova nizozemska zvijezda trebala se boriti protiv zatvorenika kojeg pak nisu pustili iz zatvora!

- Rigters\u00a0je favorit. Od njega \u017eele raditi zvijezdu i novog Ricca Verhoevena. Trebao se boriti s Poljakom Wrszoseka, ne znam za\u0161to se ne bori. To mi je bilo logi\u010dno jer bi to bio napet me\u010d.\u00a0No njemu su maknuli Poljaka, pa su stavili Jahfarra Wilnisa. \u0160to je isto dobra borba, no i njega su maknuli. Pa su mu dali nekoga, ja sam u tome sportu, nemam pojma tko je. Imao je zadnjih deset poraza zaredom i u zatvoru je. On je iz zatvora treba do\u0107i na me\u010d. Pa halo?! Nisu ga pustili iz zatvora, to je neka Juri\u00a0Bojka \u0161ema o\u010dito. U ponedjeljak je taj iz zatvora rekao da ne\u0107e do\u0107i pa su promijenili protivnika. O\u010dito ga nisu htjeli pustiti.\u00a0On je do zadnjeg trenutka trebao imati protivnika koji je u zatvoru. Koji ku*ac. \u0160to je to. Da je do\u0161ao i pobijedio, mo\u017ee snimiti film i novi nastavak Jurija Bojke - pri\u010da nam Plazibat u dahu.

To je stvorilo probleme organizatorima pa su br\u017ee-bolje posegnuli u nekada\u0161nju nizozemsku koloniju Surinam i prona\u0161li borca za kojeg nitko nikad nije \u010duo. Jer mu nitko nije ni znao ime. Ali dan prije borbe kona\u010dno se saznalo\u00a0kako je rije\u010d o\u00a0Marcianu\u00a0Bhugwandassu.

- Ne znam tko je novi protivnik, neki Surinamac. Google ni\u0161ta ne izbacuje. Ne\u0107u podcjenjivati, mo\u017ee do\u0107i borac vrhunski spreman i nokautirati nas obojicu. Ali on je nepoznanica totalna, sve \u0161to sam pro\u010ditao ne znam je li istina. Pi\u0161e da je amater i da mu je ovo prvi profesionalni me\u010d. Ne znam kako je on zavr\u0161io ovdje, kako su ga izabrali. Ima odli\u010dnih te\u0161ka\u0161a u Nizozemskoj, mogli su bilo koga prona\u0107i. Rigtersu namje\u0161taju da prvu borbu pobijedi, a onda da se ja i Mahieddine iskrljamo do kraja i do\u0111emo u finale\u00a0gdje \u0107e on imati ve\u0107e \u0161anse za pobjedu. Logi\u010dnije mi je bilo da se Nordine bori s druge strane, a ja s ove. Njemu se radi put, \u017eele napraviti zvijezdu. S druge strane, o\u010dekujem u finalu tog Rigtersa, ho\u0107e li do\u0107i taj Surinamac, ne znam, ne zna nitko ba\u0161 ni\u0161ta o njemu, ni moj trener Mike. O\u010dekujem ga u finalu, da \u0107e ga nokautirati jako brzo i da \u0107e do\u0107i prakti\u010dki svje\u017e.

Glavna priredba po\u010dinje u 21 sat, a Plazibatovo polufinale je prvo na redu. Finale \u0107e se odr\u017eati prije borbe Badr Harija i Benjamina Adegbuyja, a pobjednik turnira \u010detvorice te\u0161ka\u0161a \u0107e dobiti i pojas kojeg je Glory dao izraditi samo za ovu prigodu. Pojas nosi ime Raymond Dekkers, u \u010dast jednog od najboljih kickboksa\u010da svih vremena koji je preminuo u 44. godini.\u00a0

Antoniju\u00a0se prije vi\u0161e od godinu dana prakti\u010dki promijenio \u017eivot. Preselio se u Amsterdam i tesanje njegovih vje\u0161tina\u00a0u svoje\u00a0ruke preuzeo je poznati\u00a0trener Mike Passenier. Trenira u Mike gymu gdje su stvoreni sjajni borci poput Alistaira Overeema, Gokhana Sakija, Badr Harija, a s velikim Marokancem se pripremao i za dana\u0161nji turnir.\u00a0 Badr Hari \u0107e se u glavnoj ve\u010deri boriti protiv Benjamina Adegbuyja, a pobjednik ovog me\u010da bi trebao biti izaziva\u010d aktualnom prvaku Riccu Verhoevenu.

- Badr Hari mi je kao brat. Imam u Splitu ekipu s kojom treniram, sad smo stvorili takvo ne\u0161to i u Amsterdamu. Ja, Mike, Badr, Walter. Cijeli \u017eivot ga gledam. Stajali smo u kvartu u Solinu na parkingu kao djeca i gledali njegove borbe. Bili smo u\u017eivljeni. Sada je tu, sa mnom. To mi je normalno, prijatelj mi je, ali nekada zaboravi\u0161 na to. Imao sam tada 7,8 \u00a0godina. Divili smo mu se. Sad s njim spariram, tu\u010demo jedan drugoga, guramo se naprijed. \u010cudno kako te \u017eivot odnese, ali zaboravi\u0161 to. Kad stane\u0161 i razmisli\u0161 pita\u0161 se, 'gdje sam ja to'.\u00a0Ekipa je dobra. Sparirali smo Badr i ja, ali ovaj put smo radili vi\u0161e na tehnici. \u0160to se ti\u010de sparinga, svaki tjedan bi do\u0161lo deset novih te\u0161ka\u0161a, nekada bi do\u0161li isti, nekada drugi. Oni stoje, odmaraju i mijenjaju se nad nama. Ne sparira se i meni svaki put. To bude me\u010d. Do\u0111u ti profesionalni borci koji se bore. Ja ih imam pet za sebe, oni stoje, odmaraju dok se svaki od njih mijenja na meni. Kada nokautiram nekoga, ili kada on odustane, dolazi drugi. Mo\u017ee\u0161 nokautirati sve, bacim ga dvaput u knockdown, on ne\u0107e sljede\u0107u rundu, u\u0111e drugi. On je odmarao cijelu rundu, ja sam iscrpljen. Pa njega nokautiram pa i sljede\u0107eg, nakon \u0161est, sedam rundi ti si mrtav umoran. Oni se samo mijenjaju. To je ajme. Kada se vratim u Hrvatsku ne \u017eelim vidjeti sparinge uop\u0107e - pri\u010da Plazibat.

Mo\u017ee\u0161 ti biti spreman kao Rambo, ali u borila\u010dkim sportovima presudnu va\u017enost ima psiha. Prepu\u0161ten si sam sebi, a ispred tebe je protivnik, predator, koji ti \u017eeli uzeti sve.

- Ma borac mo\u017ee biti i srednji level, ali ako je on do\u0161ao u ring i rekao sebi da ne\u0107e odustati i da \u0107e umrijeti u ringu ako treba,\u00a0njega nije lako zavr\u0161iti. Ti \u0107e\u0161 njega zavr\u0161iti i pobijediti na bodove. Ali \u0107e\u0161 se namu\u010diti.\u00a0To znam na sparinzima. Udara\u0161 ti po njemu tri minute, ne\u0107e \u010dovjek da pada. Onda se umori\u0161, udara on tebe. Ne mo\u017ee se svakoga zavr\u0161iti tek tako, pogotovo ako zna. Bitna je mentalna strana, s kakvom je psihom u\u0161ao u me\u010d. Ne mora on biti u nokautu, ali ako osjeti jake i \u010dvrste udarce, njemu mo\u017ee biti u glavi, a ono, a ovo. Borac prekine borbu, odustane ili mu se izbroji do 10 ne zato \u0161to je izgubio, nego mentalno nije bio spreman i\u0107i na sve. Nije mu pasalo, zaboljelo ga je. I idemo lak\u0161im putem.\u00a0

Tri Hrvata osvojila su K1 turnir u kickboksu. Hrvatski velikani Branko Cikati\u0107 i Mirko Filipovi\u0107, a me\u0111u dragocjeno dru\u0161tvo ubacio se i Antonio koji je u Japanu konkurenciju pokorio prije tri godine kada mu je legendarni Cikati\u0107 bio menad\u017eer. U Gloryju je odradio tri borbe, ve\u0107 je pokazao da je jedan od najboljih u organizaciji i mnogi se s pravom pitaju kada \u0107e do\u0107i borba za naslov.

Sjajni Ricco Verhoeven nedodirljiv je od 2013. godine kada je titulu osvojio protiv Petera Aertsa i od tada ga nitko ne mo\u017ee sru\u0161iti s trona. Badr Hari se dvaput ozlijedio tijekom njihovih borbi, a ni\u0161ta mu nije mogao ni Hrvat Mladen Brestovac koji je napadao titulu.

Mo\u017ee li Antonio?

- Postoji mogu\u0107nost borbe za naslov. Bili su neki dogovori. Ja i Badr Hari se ne namjeravamo boriti. Treba vidjeti \u0161to \u0107e se dogoditi. Hari prvo mora pobijediti rumunjskog borca Adegbuyja, on je vrhunski borac. Ako ga dobije, a mislim da ho\u0107e, onda ja trebam vidjeti s kim \u0107u se boriti ako dobijem ove dvije borbe. Mogu se boriti s Adegbuyjem, s Marshallom, mogu se boriti s gubitnikom izme\u0111u me\u010da Ricca Verhoevena i Saddika. To su neke opcije koje stoje. Mo\u017ee do\u0107i i netko tre\u0107i. Najidealnije bi bilo\u00a0da Badr dobije Rumunja,\u00a0onda ja idem na njega. On meni prakti\u010dki \u010disti put i pokazuje na\u010din kako da ja njih sve raz***em.

Osim \u0161to je ve\u0107 sada jedan od najopasnijih boraca, Plazibat je pokazao i svoju mek\u0161u stranu. Organizirao je humanitarnu akciju i donirao 50.000 kuna za udrugu An\u0111eli.

- Snimali smo neka videa za Youtubeu i bila je to neka zezancija. U jednom videu ja sam sjedio u dvorani na ne\u010demu i rekao kako bi se trebali zvati moji fanovi. I rekao bezveze 'kamatari'. Nisam mislio ozbiljno. Na kraju se ljudima to sprdanje\u00a0svidjelo\u00a0pa su sami sebe po\u010deli zvati 'kamatari'. Bio sam gost u splitskom podcastu. Lumer Shop uvijek napravi neki poklon, a ja sam se jo\u0161 prije htio njima javiti za neke majice. Poklonili su mi majicu s natpisom 'kamatar'. Djelatnica Maja mi je rekla da ako sam zainteresiran, da bi mogli na te majice staviti 'kamatar', staviti logo s kojim izlazim u borbu i prodavati majice.\u00a0Sve \u0161to se skupi da se donira udruzi An\u0111eli. Svidjela mi se ideja, zaradili smo ja mislim oko 50 tisu\u0107a kuna, prodalo se oko 500 majica. Stvarno hvala svima koji su uzeli, ba\u0161 sam sretan, iznena\u0111en i ponosan. Nije ni\u0161ta specijalno, dogodilo se slu\u010dajno, nije moja ideja. Otvorila se prilika i super je ispalo. Nadam se da \u0107e im pomo\u0107i, za jednog \u010dovjeka je dosta, ali za Udrugu ba\u0161 nije neki iznos.

Borila\u010dki sport je uvijek bio isti. Ako \u017eeli\u0161 puniti dvorane, zara\u0111ivati velike iznose i boriti se protiv najboljih, mora\u0161 biti popularan. U pro\u0161losti su postojali druga\u010diji alati od onoga \u0161to nam danas moderna tehnologija nudi. Mnogi borci su glumili u filmovima kako bi stekli popularnost, me\u0111u njima i na\u0161 Branko Cikati\u0107,\u00a0a Plazibat je otkrio novi zanat. Postao je youtuber i skupio solidan broj od 33 tisu\u0107e pretplatnika.

- Ja sam htio snimiti samo jedan video kao 'day in life'. Vidio sam da neki borci imaju i htio sam snimiti samo jedan video. I u budu\u0107nosti mo\u017eda neki drugi. Po\u010deli su ljudi slati poruke, daj jo\u0161, ludilo je. Davali mi ideje i rekao sam si, ajde, snimit \u0107u jo\u0161 koji video. Nisam ni znao \u0161to \u0107u snimati, ne radim ni\u0161ta planski, to se uz trening snimi. Po\u010deo sam objavljivati na Youtubeu, sad sam te\u0161ki youtuber ha-ha. Ne mogu vjerovati da to ljudi gledaju - ka\u017ee nam Antonio, a ubrzo smo se prebacili i na boks u kojem su Youtuberi po\u010deli voditi glavnu rije\u010d.

- Kada vidi\u0161 gdje svijet ide. Kada vidi\u0161 da youtuberi kolo vode u boksu. Ja ti garantiram da \u0107e se Jake Paul i Conor McGregor boriti. Sto posto. Zna\u010di, ja ih ne pratim, u\u0161ao sam jednom u vlog od tog Paula,\u00a0meni je to retardacija, sadr\u017eaj za djecu. Debilno mi je. Nemam protiv njega ni\u0161ta, ali on se promovira najbolje mogu\u0107e. Postali su popularni, a kad Conor vidi koliko novca\u00a0\u0107e zaraditi\u00a0Floyd Mayweather protiv Logana Paula, on \u0107e se sigurno boriti protiv njegovog brata. Pa neki tamo youtuber mu je ponudio 50 milijuna dolara za borbu. Halo?! To je vjerojatno uvjerljivo najvi\u0161e \u0161to \u0107e zaraditi od jednog me\u010da u karijeri.\u00a0

Slo\u017eili smo se da se sve pretvorilo u cirkus i igrokaz, ali... Cirkus koji donosi novac. A danas ako se neka borba ne doga\u0111a u Americi i ako to nije UFC, te\u0161ko je zaraditi ne\u0161to. Bi li ti ikada pristao na me\u010d protiv youtubera?

- Naravno da bih, odmah bih prihvatio. Cirkus je, ali ljudi pla\u0107aju da idu u cirkus. Ako \u0107e\u0161 ti prodati karte, biti borac nije samo stvar kao u nogometu ili ko\u0161arci. Ako nema\u0161 nikoga iza sebe i ako ne prodaje\u0161 karte, ti nikada ne\u0107e\u0161 zaraditi nikakve novce. Ti \u0107e\u0161 zaradit jedino ako te\u00a0Joshua zove na borbu, da ti par milijun\u010di\u0107a, ali\u00a0on te zove da izgubi\u0161. Realno, trenutno u svijetu UFC je preuzeo sve. No ni tamo se ne dijele novci. Samo nekoliko\u00a0boraca zara\u0111uje, sve zavisi od tr\u017ei\u0161ta. Mi smo Balkanci, ne kupujemo PPV,\u00a0ne kupujemo njihove majice, nemamo novca da bacamo na to. Za\u0161to bi onda Dana White uzeo nekoga odavde ili bilo koji ameri\u010dki promotor pa da promovira nekoga s Balkana, njemu se to ne\u0107e isplatiti. Nemamo taj fanatizam.

SAD je postao ono \u0161to je nekada bio Japan. Borila\u010dka Meka koja je publici dovodila najbolje svjetske borce. Japanci su obo\u017eavali Europljane, a posebno, sjetit \u0107emo se, na\u0161eg Mirka Filipovi\u0107a koji im je bio kao bo\u017eanstvo, a Saitama Arena i Tokio su postali\u00a0njegov drugi dom.\u00a0

- Mirko je bio u pravo vrijeme. On je zaslu\u017eio sve to, on je bio u vrijeme kada je cijeli svijet bio okrenut Japanu. On je bio tamo zvijezda. Bio sam i ja u Japanu, oni imaju kompleks. Njima je bijelac ajme. On je tamo postao ekstremna svjetska zvijezda. Gdje god je do\u0161ao bio je velika zvijezda. Ali cijeli svijet se sada\u00a0okrenuo Americi.

Vi\u0161e od godinu dana \u010dlan je Gloryja, ali ba\u0161 i nije zadovoljan kako je sve organizirano.

-\u00a0Ne sla\u017eem se sa svim odlukama, vjerojatno tu radi neki idiot koji je dobio otkaz. Nije se ni MMA dogodio preko ve\u010deri. Glory je poku\u0161ao i\u0107i u Ameriku, a ne 'bildaju' dovoljno\u00a0borce. Uzeli bi Amerikanca, dali bi mu neke kante protiv kojih bi izgradio reputaciju pobjednika,\u00a0nabili bi mu skor i onda bi ga i\u0161li upariti s nekim europskim borcem i ovaj bi ga nokautirao. Razlika je Israel Adesanya. U Gloryju je imao 2-2, a po meni je trebao izgubiti i jednu od tih koju je dobio. Njegov skor u kickboksu je vrhunski, ali to su sve kante. U UFC-u je \u010dudo. Kvalitetan je u stand upu. Radi \u010dudo, najbolji je borac na svijetu. Glory je njega 'bildao', ali \u0161to se ti\u010de Gloryja i ameri\u010dkog tr\u017ei\u0161ta, to se mora raditi samo u Americi. Nema smisla ih uparivati s Europljanima jer \u0107emo ih mi lagano nokautirati.

Otkrio nam je Antonio za kraj i jednu 'bombu'. Amerikanci organiziraju borbe youtubera, a uskoro bi on tako ne\u0161to mogao organizirat ii u Hrvatskoj!

- Mislio sam organizirati Youtube borbe. Mislili smo napraviti ne\u0161to, mislim neformalno smo to pri\u010dali, iz zezancije. Ali\u00a0tko se \u017eeli tu\u0107i, organizirat \u0107u ja ha-ha. Netko od poznatih ako \u017eeli, neka do\u0111e.

Pozdravili smo se i po\u017eeljeli mu sre\u0107u.. Slijedi mu jedan od najve\u0107ih izazova u karijeri, ali ne sumnjamo u njega. Dvije pobjede\u00a0\u0107e mu otvoriti mnoga vrata i pru\u017eiti eventualnu\u00a0priliku za naslov, ali i sam ka\u017ee da se ne \u017euri.\u00a0

E pa ne \u017euri se ni njegovim budu\u0107im borcima jer vjerojatno i sami znaju\u00a0\u0161to ih o\u010dekuje. Nove pobjede i\u00a0novi nokauti za na\u0161eg borca...