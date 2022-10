Plenković najavio obnovu stadiona: Imamo temelj, uložit ćemo i u Maksimir i u Poljud!

U utorak se održava sjednica Hrvatskog sabora. Premijer Andrej Plenković tijekom svog izlaganja izvješća o stanju države i nacije u Saboru je govorio i o ulaganjima u sportskoj infrastrukturi te se dotaknuo teme koja se opet aktualizirala, nogometnim stadionima.

- Mi smo itekako sportska nacija. Ovdje je pozdravljen novi Zakon o sportu, stvorio temelj za ulaganja u sportsku infrastrukturu, u stadione, ne jedan nego više njih. To uključuje i Maksimir, to uključuje i Poljud, da ne bi netko mislio da ćemo financirati samo jedan, dapače, ali u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave, s klubovima, ali i sa sponzorima, kao i s Fifom i Uefom.

Prošli tjedan zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević također je govorio o stadionima. Podsjetio je kako ova gradska uprava s Upravom Dinama razgovara već godinu dana te da je u tim razgovorima Dinamo izrazio spremnost da investira.

- Javni novac nikad nije bio tražen nego novac koji ima Dinamo plus investitori za popratne sadržaje koji bi se gradili uz stadion. Ono što se od Grada tražilo je da osigura zemljište i mogućnost izgradnje popratnih sadržaja, koji uključuju hotel, podzemnu garažu i određeni broj trgovačkih i poslovnih prostora - rekao je dodavši kako Grad na tome i radi.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Imovinsko-pravno nije riješeno zemljište Maksimira u smislu da je u potpunosti u vlasništvu Grada i tu smo u intenzivnoj komunikaciji s Katoličkom crkvom i Kaptolom - kazao je pa ponovio da mu je ta najava iz Otvorenog da bi država sudjelovala prvi glas.

- Nismo o tome razgovarali, ali ćemo razgovarati, imamo uskoro sastanak s Vladom na niz tema, ovo će biti definitivno jedna od tih tema. Nije rečen nikakav iznos niti rok u kojem bi se to dogodilo i, kažem, to me donekle iznenadilo jer do sada Dinamo nikada nije govorio da je problem u novcu nego u zemljištu, a zemljište Grad mora osigurati na način da riješi ove imovinsko-pravne sporove plus prostorno planski osigurati uvjete da se mogu graditi popratni sadržaji,koji su bitni za samoodrživost financijske konstrukcije same investicije.

Upitan koja bi bila najbolja lokacija za izgradnju, gradonačelnik je poručio kako postoji konsenzus Vlade, HNS-a i Grada da nije potrebna nova lokacija.

- Ne treba novi nacionalni stadion na lokaciji poput Blata ili drugih o kojima se spekuliralo, nego da se sruši postojeći stadion jer je već 800 milijuna kuna ulupano u nešto što izgleda kao ruglo Europe i da se tamo izgradi novi, koji će koristiti Dinamo i hrvatska nogometna reprezentacija kada igra u Zagrebu. Iz te perspektive, potreba da se uz maksimirski stadion izgradi novi samo za reprezentaciju, konačno postoji konsenzus i Vlade i Grada i HNS-a da to nije potrebno. Mi, isto tako, vodimo računa da se obnovi stadion u Kranjčevićevoj i da ga se stavi u funkciju da može zadovoljavati uvjete europskih utakmica, pokušavamo osigurati financijsku konstrukciju i za to - zaključio je.

