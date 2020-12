Prema izvje\u0161\u0107u komisije Olimpijskog programa iz 2019., procjenjuje se da oko milijun ljudi sudjeluje u breakdanceu.\u00a0Svjetsko finale Red Bull BC One World u 2019. gledalo je vi\u0161e od 50 milijuna ljudi putem razli\u010ditih online platformi.

<p>Organizatori Olimpijskih igara 2024. u <strong>Parizu</strong>, predložili su neke nove sportove. Francuzi su se odlučili za surfanje, skateboard, sportsko penjanje i breakdance što je sada i službeno potvrđeno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatna generacija iz Atlante 1996. </strong></p><p>Sve navedene sportske discipline bit će predstavljene na odgođenim OI igrama u Tokiju sljedeće godine, a breakdance je potvrđen za OI u Parizu. </p><p>Odluku je u ponedjeljak potvrdio Međunarodni olimpijski odbor, u želji da se zainteresira mlađa publika za ovo povijesno natjecanje. </p><p>Iako se breakdancing smatra jednom vrstom plesa, na OI sport će se zvati 'breaking' kako bi se naglasilo da se radi o jednoj vrsti sporta, a ne o inačici plesa.</p><p>Ova ideja predložena je prije dvije godine nakon što se breakdance (breaking) pojavio 2018. godine na Olimpijskim igrama mladih i u konačnici pokazao kao disciplina dostojna takvog natjecanja. </p><p>Na OI mladih u Buenos Airesu, natjecatelji su se sučeljavali u plesu jedan na jedan. </p><p>Rus Sergej Černišev zvan 'Bumbar' osvojio je zlato u muškoj konkurenciji dok je Japanka Ramu "Ram" Kawai pomela žensku konkurenciju i zasjela na pobjedničko postolje. </p><p>Prema izvješću komisije Olimpijskog programa iz 2019., procjenjuje se da oko milijun ljudi sudjeluje u breakdanceu. Svjetsko finale Red Bull BC One World u 2019. gledalo je više od 50 milijuna ljudi putem različitih online platformi.</p><p>- Može odjeknuti kod puno ljudi jer je hip-hop kultura prisutna kod puno ljudi, i puno ih sluša hip-hop glazbu - rekla je američka plesačica <strong>Logan Edra</strong> (17) i dodala:</p><p>- Budući da je sada na Olimpijskim igrama, logično je da ga ljudi nazivaju sportom, ali ja mislim da ono što naša zajednica želi je da breakdance bude prepoznat ne samo kao sport nego kao umjetnost, sport i kultura.</p><p><strong>Ronnie Abaldonado</strong> natječe se u breakdanceu od 2004. godine i pobijedio je 2007. godine na Red Bull BC One World.</p><p>- Najveći dio nastupa su scenska prisutnost, karakter i ritam, bez obzira osjećate li to stvarno ili ne. Pokreti se mogu odraditi, ali ako ih ne radite s osjećajem izgledate kao robot i to je ono po čemu je breakdance umjetnost, a ne samo sport - rekao je Ronnie. </p><p> </p>