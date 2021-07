Olimpijske igre se bliže, a situacija s korona virusom u Tokiju je sve gora. Mnogi sportaši su nezadovoljni strogim epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Japanu.

U sljedećih nekoliko dana jedina ruta sportaša bit će hotel-borilište. Osim što neće biti navijača, nitko od olimpijaca nije smio povesti sa sobom ni članove obitelji.

To je posebno teško palo španjolskoj sinkroniziranoj plivačici Oni Carbonell. Ona je prije nekoliko mjeseci rodila sinčića Kaija i planirala ga je sa sobom povesti u Tokio, no to neće biti moguće zbog brojnih mjera i velikog rizika da zarazi svoje kolegice iz reprezentacije.

- Nakon brojnih izraza potpore i ohrabrenja da idem u Tokio s Kaijem, moram izraziti svoje razočaranje jer ću na kraju morati otputovati bez njega. Moj suprug i maleni Kai bi morali ostati u drugom hotelu i ne bi smjeli napuštati sobu gotovo 20 dana, a ja bih svaki put kada bih htjela podojiti sina morala napustiti balon u kojem se nalazi moja ekipa kako bih stigla do hotela te tako ugrozila zdravlje svojih kolegica. Zato što japanska vlada postavlja uvjete prema kojima ne mogu istovremeno biti posvećena svojim sportskim izvedbama te provoditi vrijeme sa svojom obitelji, morala sam donijeti tešku odluku - kazala je Španjolka pa dodala kako joj je ova odluka teško pala.

- Osobno, ne mogu prihvatiti takve uvjete i neću biti u redu. Sljedećih 20 dana morat ću koristiti dojilicu i nadati se kako će Kai i dalje htjeti biti na prsima, što je meni osobno vrlo važno - požalila se Carbonell.

Na Olimpijskim igrama u Riju nije nastupila, no zato jest u Londonu gdje je osvojila broncu i srebro. I za Tokio se spremala s puno optimizma i nade za napad na možda i onu najsjajniju medalju, no obzirom na sve okolnosti, bit će joj teško pronaći fokus.