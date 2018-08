Po još jedan trofej: Modrić je kandidat za veznjaka godine

Nakon briljantne sezone u Real Madridu i nakon što je odveo Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva, Luka Modrić nastavlja puniti svoje vitrine trofejima.

Luka je tako svrstan u krug kandidata za najboljeg veznog igrača prošlogodišnjeg izdanja Lige prvaka, a tu titulu je već osvojio za sezonu 2016/2017. Konkurenti za novu nagradu bit će mu suigrač Toni Kroos i Kevin De Bruyne.

NOMINEES: 2017/18 #UCL Midfielder of the Season



⭐️ @lukamodric10

⭐️ @DeBruyneKev

⭐️ @ToniKroos



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August 🏆 pic.twitter.com/MfLlDpD215