Pobjede Bostona, Phoenixa i Bucksa: Irving ubacio 39 poena

Košarkaši Bostona, Miamija, Phoenixa i Bucksa ubilježili su prve pobjede u utakmicama prvog kruga doigravanja NBA lige.

Košarkaši Bostona svladali su sinoć na svom terenu Brooklyn Netse s 115-114 i poveli s 1-0 u prvom kolu doigravanja Istočne konferencije NBA lige. Pobjedu Celticsima u neizvjesnoj završnici donio je Jayson Tatum košem uz zvuk sirene.Tatum je bio i najučinkovitiji u pobjedničkoj momčadi s 31 košem, a najbolje su ga pratili Jalen Brown s 23 te Al Horford i Marcus Smart s po 20 poena. U momčadi Brooklyna najbolji je bio Kyrie Irving s 39 poena, Kevin Durant je zabio 23, ali je pogodio samo devet od 24 šuta iz igre, dok je Slovenac Goran Dragić utakmicu završio s 14 poena.

Boston Garden je bio vrlo neprijateljski raspoložen prema Irvingu, dijelom i zbog njegova neuspjelog boravka u Bostonu (2017-2019), a košarkaš Netsa uzvratio je koševima i pokazivanjem srednjeg pesta.

- Govorimo o tipu koji je imao pobjednički šut u finalu 2016. s Clevelandom protiv Golden Statea, koji je bio na Olimpijskim igrama... Ne znam postoji li okruženje koje će ga činiti nervoznim - rekao je trener Steve Nash.

Druga utakmica ove serije igra se u noći između srijede i četvrtka.

Prva momčad lige i Zapada Phoenix Sunsi poveli su s 1-0 u prvom kolu Zapadne konferencije protiv New Orleansa, svladavši ih na svom parketu 110-99. Phoenix je vodio cijelo vrijeme, imali su i 23 poena prednosti, ali se New Orleans do kraja trećeg dijela utakmice približio na 79-71. Tada je na scenu stupio Chris Paul koji je u posljednjoj dionici postigao 19 od svojih 30 poena. Devin Booker dodao je 25 koševa za pobjedničku momčad, a DeAndre Eaton 21 ubačaj. New Orleans je predvodio CJ McCollum s 25 poena, dok su Brandon Ingram i Jonas Valanciunas postigli po 18 poena, a Valanciunas je dodao 25 ​​skokova. Druga utakmica na rasporedu je u noći između utorka i srijede.

Aktualni prvaci Milwaukee Bucksi svladali su Chicago na svom terenu s 93-86 i poveli s 1-0 u četvrtfinalnoj seriji Istoka. Branitelje naslova do pobjede je predvodio Giannis Antetokounmpo, koji je postigao 27 poena uz 16 skokova, Brooke Lopez je dodao 18, a Jru Holliday 15 poena. U redovima Bullsa najbolji je bio Nikola Vučević s 24 poena i 17 skokova.

Najčitaniji članci