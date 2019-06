Počelo je! Barca i PSG krenuli s pregovorima oko Neymara...

Čini se da bi ipak mogli dobiti pravu transfer bombu u ljetnom prijelaznom roku. Kako piše brazilski Globo, PSG i Barcelona su započeli pregovore oko Neymara! Glavne riječi u razgovorima o transferu drže predsjednik PSG-a Nasser Al-Khelaifi i predsjednik Barcelone Joseph Maria Bartomeu.

Tjednima se vukla vijest po francuskim i španjolskim medijima kako se Brazilac želi vratiti u Kataloniju, no bila je to tada skoro pa nemoguća misija. Glasine su se sada pretočile u realnost i vrlo lako može doći do dogovora između ova dva kluba.

Neymar je iz Barce u Pariz otišao prije 222 milijuna eura, no svima je jasno da si Barca ne može priuštiti toliku svotu novca. Kako dodaje Globo, Katalonci će za napadača ponuditi 100 milijuna eura i jednog igrača. Najviše se priča o Rakitiću, Dembeleu i Coutinhu, a posebice o Brazilcu koji nije opravdao silne milijune za koje su ga Bluesi doveli iz Liverpoola.

Naravno, sve je to daleko od konačnog dogovora, ali čini se da ipak postoji nada da se Neymar vrati u Barcelonu. A to je i sam igrač naznačio u jednoj poruci koju je poslao Luisu Suarezu i Leu Messiju.

Poznato je da trojac ima zajedničku grupu na WhatsAppu pod nazivom "Tri Južnjaka".

- Neymar, Messi i Suarez i dalje imaju zajedničku grupu na WhatsAppu i u redovitom su kontaktu. Sport ekskluzivno doznaje da su se bivši suigrači, i to ne samo Messi i Suarez, raspitivali u Neymarovu povratku na Camp Nou. Neymar im je samo odgovorio "Smirite se, dolazim" - piše španjolski Sport.

Otišao je prije dvije godine u želji da postane najbolji na svijetu jer je bio u Messijevoj sjeni, no na kraju se pokajao i vraća se na mjesto gdje je igrao najbolji nogomet u karijeri...