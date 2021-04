Čak 835 milijuna ljudi gledalo je prošle godine utrke WRC rallyja, što ga čini jednim od najpopularnijih svjetskih sportova. Ove godine očekuje se da bi ih moglo biti milijardu.

Počelo. Danas ujutro vozači su imali prvi slobodni trening, najveća svjetska reli elita provozala se hrvatskim cestama. Svečano otvorenje je večeras u 18.50, a prijenos je na HRT-u, Arena Sportu i programu WRC+.





Da vam dočaramo kakav vas spektakl očekuje., dovoljno je reći da, unatoč pandemiji, zagrebački hoteli ne pamte kad su imali veći promet. Naime, popunjeno je 60 posto kapaciteta, u utrku je uključeno gotovo 4000 sudionika, tu mislimo na organizatore, natjecatelje, popratno osoblje, sponzore... Također, u Zagreb je stiglo više od 150 stranih novinara, a utrka će se prenositi u 150 zemalja.

- Vozači i momčadi su oduševljeni Hrvatskom. Staze su zahtjevne i zanimljive, pred nama je pravi sportski spektakl. Prijenos natjecanja ide u 150 zemalja, pa će sjajne slike iz Hrvatske idućih dana obići svijet - kaže Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

Inače, četverodnevno druženje protezat će se kroz čak četiri županije, a u Hrvatskoj će svaki vozač trebati odvoziti 1279,87 kilometara. No nemojte misliti da je sve jurnjava. Brzinci su 300,32 km, a preostali kilometri su transfer između brzinaca, gdje se vozi po prometnim pravilima. No sve je to i više nego zanimljivo i prvi put će najbolji svjetski vozači relija voziti po hrvatskim cestama. Također, automobili na utrci vrijede od 700.000 eura pa do dva milijuna eura, koliko su oni najkvalitetniji i najbolji.

Godišnji budžeti momčadi su, onih malo manje bogatih, od oko 30 milijuna eura, pa do onih najbogatijih, koji sežu do 100 milijuna eura. Riječ je o jednom od najskupljih sportova na svijetu, a da biste se natjecali u JWRC (juniorskom WRC) timu u toj klasi, morate kao vozač platiti oko 200.000 eura za sezonu...

Auto za natjecanje u WRC2 košta od 100.000 do 200.000 eura, no to je samo, nazovimo ga tako, goli auto, bez rezervnih dijelova, guma itd... Unajmljivanje takvog auta za jednu utrku je od 30.000 do 40.000 eura plus polog/osiguranje od 20.000 do 30.000 eura, ako nešto razbijete...

Na Zagrebačkom velesajmu ekipe vozača smještene su u velikom servisnom parku, gdje je izgrađen pravi mali automobilistički grad. U njemu ekipe natjecatelja brinu o svim detaljima vezanim uz aute, a o visokim FIA Covid protokolima brine više od 30 sudaca i volontera. Strane su ekipe u 45 šlepera dovezle i montirale preko 1300 tona opreme i razvukle 4 kilometra kablova na 60,000 kvadrata, koliko iznosi veličina servisnog parka.

Croatia Rally je najveći sportski događaj u Hrvatskoj ove godine. Pod strogim epidemiološkim standardima u Zagreb je stiglo 1.200 sudionika natjecanja - vozača i pratećeg osoblja, a događaj će online ili uživo pratiti oko 1.500 novinara i snimateljskih ekipa. U Hrvatsku je došlo više od 200 stranih novinara i snimatelja, što je najveći broj svjetskih medija koji je prisutan na nekoj sportskoj manifestaciji u Hrvatskoj.