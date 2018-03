'Počeo sam se gušiti, vječno ću biti zahvalan fizioterapeutu...'

Kad je 17-godišnji igrač Šibenika Domagoj Galešić pao u nesvijest na utakmici u Šibeniku, svima su kroz glavu prošle strašne scene iz Slavonskog Broda, gdje je Bruno Boban preminuo nakon udarca loptom u prsa.

Na sreću, priča sa Šubićevca završila je sretno, a fotografije Facebook stranice Naši Tići jasno otkrivaju o kakvoj je drami bila riječ.

Šibenik II i Janjevo igrali su u srijedu poslijepodne na pomoćnom terenu Šubićevca. Pred kraj utakmice igrač Janjeva izveo je slobodnjak i pogodio loptom Domagoja Galešića, koji je stajao u 'živom zidu'. Mladi igrač Šibenika srušio se na travu.

- Malo me još bole pluća, a i glava od šoka i straha. Sretan sam što je sve prošlo u redu i što se mogu vratiti treninzima. Doktori su me poslali na pretrage i sve je bilo u redu. Moram mirovati par dana i piti antibiotike - rekao je Galešić za Šibenik IN.

Foto: Naši Tići/Facebook

Skromni junak: Samo sam radio svoj posao

Jedan od najzaslužnijih što je sve prošlo u redu je fizioterapeut Ivan Petrušić, koji je najbrže reagirao i pružio mladom igraču prvu pomoć do dolaska Hitne pomoći.

- Samo sam radio svoj posao. Utrčao sam u teren i izvadio mu jezik. Hvala Bogu da je sve dobro završilo. Scena je bila jako ružna, nadam se da više nikad neće biti potrebe za tako nešto - rekao je skromni junak, fizioterapeut Ivan.

Foto: Naši Tići/Facebook

Spasio me

Mladi igrač ne sjeća se ničega što se dogodilo nakon što ga je lopta pogodila.

- Sve mi se zacrnilo. Nisam mogao otvoriti oči ni pričati. Suigrači su mi rekli da su mislili da sam samo ostao bez zraka pa su me podigli. Tad mi se jezik počeo uvlačiti u grlo i počeo sam se gušiti - ispričao je Zadranin u dresu Šibenika.

- No onda je došao fizioterapeut, polegnuo me, okrenuo na bok i izvadio mi jezik. Ne znam što da kažem osim da ću mu biti vječno zahvalan. Hvala i svim suigračima koji su bili uz mene i svima na porukama podrške - dodao je Domagoj.

Foto: Naši Tići/Facebook