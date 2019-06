Počinje 46. Copa America, prvi na teren izlaze Brazil i Bolivija

Ovogodišnje izdanje Copa America održat će se od 14. lipnja do 7. srpnja u pet brazilskih gradova. Bit će to peto izdanje Cope u Brazilu, a ove godine obilježava se 100. godišnjica prvog brazilskog slavlja na kontinentalnom prvenstvu.

Naslov prvaka na zadnja dva prvenstva Južne Amerike osvojio je Čile, a rekorder Copa Americe je Urugvaj sa 15 naslova prvaka. Čile je svoja jedina dva naslova (2016, 2015) osvojio gotovo na identičan način. Pobjedom u finalu protiv Argentine boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što su obje utakmice završile bez golova.

Foto: KAI PFAFFENBACH

U finalu igranom 2015. u Santiagu Čile je pred svojim navijačima slavio 4-1 boljim izvođenjem jedanaesteraca, a godinu dana kasnije u finalu igranom u East Rutherfordu bilo je 4-2 za Čile.

Do sada je osam reprezentacija osvajalo naslov prvaka Južne Amerike. Rekorder je Urugvaj sa 15 naslova prvaka, Argentina ima jednu titulu manje, dok je Brazil osam puta bio prvak.

Na Copi je do sada nastupilo i devet gostujućih reprezentacija (Australija, Kostarika, Haiti, Honduras, Jamajka, Japan, Meksiko, Panama, SAD). Ove godine pridružit će im se i Katar. Do sada su najdalje dogurali Meksikanci koji su dva puta igrali u finalu (1993, 2001), no oba puta su poraženi. Meksiko ima i tri treća mjesta.

Tite: Noćima ne spavam; Pritisak i na Messiju

Većina stručnjaka kao glavne favorite vide domaćine koji se žele iskupiti za katastrofalan nastup na zadnjoj Copi 2016. kada nisu prošli skupinu. Brazil je bio tek treći iza Perua i Ekvadora. Vodstvo saveza je već na letu prema kući uručilo otkaz izborniku Dungi i 'Selecao' je preuzeo Tite.

Brazil je zadnji od osam južnoameričkih naslova osvojio prije 12 godina što u domovini peterostrukih svjetskih prvaka smatraju katastrofom. I ovoga puta sve osim krune smatrat će se neuspjehom. Posebice nakon neuspjeha na svjetskom prvenstvu u Brazilu i poraza od Belgije u četvrtfinalu. Brazilsku javnost nije briga što će 'Selecao' biti oslabljen neigranjem prve zvijezde Neymara koji je otpao zbog ozljede gležnja.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Ova momčad ima kvalitetu, ali i širinu. Imamo veliku raznolikost i nekoliko alternativa za svaku poziciju. Ovo je najteži popis koji sam morao napraviti u životu rekao je Tite nakon što je objavio imena igrača s kojima će krenuti po naslov prvaka. Noćima nisam spavao - rekao je trener Brazila.

Možda još veći pritisak trpi Lionel Messi. Argentinski čarobnjak je u dresu Barcelone osvojio sve što se može osvojiti, no s Argentinom još uvijek nema niti jedan veliki rezultat. Tri puta je bio blizu, no tri puta su 'Gauči' pod Messijevim vodstvom bili drugi. Na svjetskom prvenstvu 2016. godine, te na posljednja dva prvenstva Južne Amerike.

Foto: RODOLFO BUHRER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dio argentinskih medija smatra kako je ovo posljednja Messijeva prilika za zlato u najdražem dresu. Iz Argentine dolaze vijesti kako je Messi maksimalno ozbiljan i motiviran.

- Bez obzira koliko puta posrnuli, moramo ustati i pokušati ponovno. Ovo je dobra poruka za djecu, ne samo u nogometu, već i u životu. Želim se povući nakon što nešto osvojim s Argentinom - poručio je Messi.

Urugvaj najuspješniji, Kolumbija se nada velikom rezultatu

Sa 15 naslova, Urugvaj je najuspješnija momčad u povijesti Cope, ali baš kao i Brazil, nije uspio prići skupinu na zadnjem natjecanju. Na World Cupu u Rusiji, zaustavio ih je kasnije svjetski prvak Francuska u četvrtfinalu.

Oscar Tabarez već 12 godina vodi reprezentaciju i nada se reprizi 2011. kada su Urugvajci osvojili svoj posljednji naslov. Za Tabareza je glavna vijest povratak Luisa Suareza koji se oporavio nakon operacije koljena.

Foto: MICHAEL DALDER

- Suarez je pokazao predanost nacionalnom dresu. Prepun je želje i motiva koji se širi na cijelu ekipu - poručio je Tabarez.

Velikom rezultatu nada se i Kolumbija koja je u Rusiji ispala u osmini finala od Engleske nakon izvođenja jedanaesteraca. Na zadnjem kontinentalnom prvenstvu bila je treći, a naslov prvaka čeka od 2001. Reprezentaciju od siječnja ove godine vodi Carlos Queiroz, koji je preuzeo dužnost menadžera nakon šestogodišnjeg mandata Josea Pekermana.

Foto: RICARDO MORAES

- Kolumbija mora imati svoj stil igre, a vjerujem kako ćemo to pokazati na prvenstvu. Za mene, kada momčad nema loptu koju svi se moraju obraniti. Kad imamo loptu, svi moraju napasti - poručio je.