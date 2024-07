Počinje ludilo! Ovo su najveći hrvatski favoriti za medalju, a ovi sportaši mogli bi iznenaditi

Neka Igre počnu! Tko će večeras u Parizu zapaliti plamen 33. Olimpijskih igara, u čiju su organizaciju Francuzi uložili čak devet milijardi eura, ostat će tajna sve do tog trenutka, jednog od naljepših i najvećih koji sportaš može doživjeti. Nikola Karabatić, Zinedine Zidane, glumac Omar Sy, astronaut Thomas Pesquet...? Mnogi i dalje pokušavaju predvidjeti jednu od najvećih sportskih tajni, koju čuva tek desetak ljudi. Štoviše, ni onaj koji će i upaliti plamen, to ne zna sve do dva-tri dana prije.

Na ceremoniji otvaranja u hrvatskoj će delegaciji prodefilirati 15-ak sportaša. Neki još nisu stigli u Pariz, neki već dan kasnije imaju natjecanja, pa je koncentraciju ipak važnije usmjeriti na to, za što su se i pripremali tjednima, mjesecima, godinama.

Sandra Perković i Josip Glasnović nosili hrvatsku zastavu na otvorenju Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijekom iduća dva i pol tjedna njih 73 predstavljat će nas u 16 sportova. U Tokiju smo prije tri godine osvojili osam medalja, dvije manje od rekordnog Rija, a kad se u obzir uzme broj stanovnika i osvojene medalje, Hrvatska je bila na 12. mjestu ljestvice najuspješnijih zemalja, koju je s tri medalje predvodio - San Marino.

Izrazitih favorita za zlato, kakvi su na prijašnjim igrama bili braća Sinković ili Sandra Elkasević, možda više nemamo, ali neki su sa zadnjim rezultatima u Pariz došli najbliže toj ulozi, poput dvoje stjegonoša - zlatnog u trapu iz Londona Giovannija Cernogorza, koji je u mjesec dana prošle godine postao svjetski i europski prvak te judašice Barbara Matić, dvostruke svjetske prvakinje, ove godine konačno i europske, ali i aktualni svjetski prvaci vaterpolisti. Zlatni iz Tokija Nikola Mektić i Mate Pavić udružili su se nakon 13 mjeseci, braća Sinković zbog Pariza opet promijenili disciplinu, Tin Srbić ima nikad jaču konkurenciju, Lena Stojković svjetsko zlato, a Sandru nikad ne smijete otpisivati...

Infografika: Koliko koštaju ulaznice za Olimpijske igre | Foto: Marko Picek/PIXSELL

Favoriti za medalju

Barbara Matić

Giovanni Cernogoraz

Vaterpolisti

Kandidati za medalju

Sandra Elkasević

Tin Srbić

Lena Stojković

Nikola Mektić i Mate Pavić

Martin i Valent Sinković

Mogli bi iznenaditi

Gabrijel Veočić

Marin Ranteš

Filip Jurišić

Mihovil i Šime Fantela

Marko Golubić

Ivan Šapina

Damir Martin

Petar Gorša

Rukometaši

Matija Marinić