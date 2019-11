Podcjenjuju nas domaće igrače! A ovaj Dinamo smo već dobili...

Mijo Caktaš (27) najiskusniji je igrač u postavi Hajduka, rijetki se igrači u novijoj povijesti mogu pohvaliti s brojkom od gotovo 200 nastupa, a više od 71 gola koliko je Mijo zabio, u dresu Hajduka u HNL-u je zabio samo Tomislav Erceg. U biranom društvu osim Ercega su još i Ante Miše, Josip Skoko, Srđan Andrić, Mario Maloča...

- Da je takve brojke zabilježio neki stranac ili igrač koji je došao u Hajduk iz nekog drugog kluba, onda bi se o njemu govorilo u hvalospjevima, a kad su to brojke domaćeg momka sa sela, Dugopoljca, onda se tome ne pridaje previše važnosti. Neće meni pomoći da se piše o tome, ali moj je osjećaj da se sve ono što naprave domaći igrači olako shvaća, i da nas se podcjenjuje – otvoreno kaže Mijo Caktaš.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

U još jednoj statističkoj kategoriji Mijo je pri vrhu, Dinamu je zabio pet golova, od toga četiri na Maksimiru. Zbog čega ste tako efikasni baš u derbijima?

- Meni su derbiji najdraže utakmice, kad igramo protiv ostalih momčadi oni se povuku u bunker i čekaju priliku iz kontre, a u derbiju se igra otvoreno i može se pokazati što tko zna i može. Nadam se da će tako biti i u petak. A što se tiče golova i pobjeda, ako mogu birati radije bih pobjedu nego šesti gol Dinamu.

Koji vam je nadraži gol u derbiju?

- Svaki mi je drag, možda je onaj na Poljudu iz slobodnog udarca bio najatraktivniji.

Derbi dočekujete desetkovani, bez Jaira, Posavca, Bradarića, Vuškovića, vjerojatno i Juranovića i Nejašmića, Barry i Jradi dolaze s reprezentativne stanke bez treninga direktno na utakmicu... Kako sve te izostanke nadomjestiti?

- Sigurno je da smo hendikepirani, pogotovo jer su u pitanju najiskusniji igrači, ali oni koji ih zamjene imat će sigurno veliki motiv da u najvećoj utakmici pokažu što znaju i da imaju mjesta u momčadi.

Od vas se očekuje da odigrate borbenu i čvrstu utakmicu, a osmorica vas imate po dva žuta kartona, i ako dobiju treći u Maksimiru, preskočit ćete Rijeku. Kako odigrati čvrsto, a sačuvati se za jadranski derbi?

- Nećemo se puno obazirati na Rijeku, treba prije toga odraditi Dinamo, pa onda misliti o Rijeci. Dosta nas vuče kartone od ranije, eto i s Osijekom je bila jaka utakmica pa smo prošli 'lišo', bez žutih kartona.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osjećate li uoči utakmice da je Dinamo veliki favorit, imaju sjajnu momčad, sjajne individualce poput Olma, Petkovića..., dobro guraju u Ligi prvaka...?

- Dinamo je kvalitetna i jaka momčad. Odigrali smo već jednu utakmicu ove sezone, iako se i tada pričalo i da su kvalitetniji, i da imaju sjajne individualce, i da dobro guraju u Ligi prvaka...., mi smo ih pobijedili. Derbi je derbi, u derbiju nema favorita. Imam dovoljno odigranih derbija da to mogu odgovorno reći. Meni su derbiji motiv, ne opterećenje, volio bih da se derbi igra svako drugo - treće kolo.

Odakle vam prijeti najveća opasnost?

- Njihovi ofenzivni igrači rade razliku, da ih sad sve ne nabrajam, to im je jači dio momčadi. Ne volim pričati o njima i njihovim prednostima, dovoljno je reći da ih poštujemo, ali i da ih se ne bojimo.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hoće li igrači Dinama biti maksimalno fokusirani na Hajduk, ili će u mislima ipak biti u Milanu, na utakmici s Atalantom, koja im može donijeti proljeće u Ligi prvaka? U prošlosti su znali kiksati u HNL-u, u kome su često igrali s drugom momčadi.

- Logično je da više razmišljaju o Ligi prvaka nego recimo o Istri, ili takvim momčadima. Takve utakmice se dobivaju same od sebe. Ali ne može se Hajduk staviti u taj rang, oni gledaju na nas kao da je i Hajduk momčad iz LP, imaju veliki motiv dobiti nas i uzvratiti nam za poraz iz prve utakmice.

Zvuči nevjerojatno, ali skoro četiri mjeseca ste bez gostujuće pobjede u prvenstvu, zbog čega na gostovanjima ne postižete ni izbliza tako dobre rezultate kao kod kuće?

- Stoji da smo lošiji na gostovanjima, ali previše se oko toga diglo prašine bez potrebe. Zašto se ne ističe u prvi plan da smo dobili osam utakmica kod kuće za redom, nego samo negativne stvari...

Recimo zbog toga što sada gostujete u Maksimiru.

- Imali smo mi u toj seriji i dobrih utakmica, i utakmica u kojima smo imali po nekoliko izglednih prilika u otvaranju utakmica koje smo propustili realizirati. Bilo je tu puno toga, najviše nesreće, nadam se da će se sve to promijeniti u derbiju.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Koliko ste zadovoljni osobnim učinkom ove sezone i ostajete li i na proljeće u Hajduku?

- Ušli smo dobro u prvenstvo, kad se sjetim prijašnjih godina i stanja na ljestvici, moramo biti zadovoljni. A osobno isto tako, nekad je bolje, nekad lošije, ali tu sam, dosta je još do kraja sezone. Nikad pred sebe nisam postavljao osobne ciljeve, samo momčadske. Da jesam, samo bih imao dodatno opterećenje. Volio bih ostati zdrav, proći sezonu bez ozljeda, a što se tiče budućnosti, vidjet ćemo. Sad sam fokusiran na to da izborilo kvalifikacije za Ligu prvaka, imam ugovor još godinu i pol, vidjet ćemo hoće li biti ponuda i hoće li one zadovoljiti i klub i mene.

Prošle ste godine pod Oreščaninom bili prvi strijelac lige, ove godine ste dalje od gola. Što vam više odgovara?

- Svaki trener ima svoju formaciju i zahtjeve. Kod Oreščanina sam igrao lažnu devetku, praktično napadača, bio sam bliže golu, često u 16 metara. Ja sam u principu vezni igrač i sada me trener Burić vratio na moju prirodnu poziciju, spuštam se po loptu, dalje sam od gola, ali i dalje se pokušavam ubaciti iz drugoga plana.

Kako ste kao jedan od najstarijih doživjeli ono što se događalo u Gorici s navijačima?

- Domaći sam igrač, poznajem mentalitet i temperament ljudi, ne samo navijača, nego općenito. Logično je da kad igraš lošije i kad ti ne ide biti i kritika, kao što ih je bilo u Gorici, meni je to razumljivo. Nije ugodno, ali profesionalci smo i treba se naučiti nositi s tim.

U širem ste krugu kandidata za reprezentaciju, nadate li se odlasku na Euro?

- Pomalo, tek su završile kvalifikacije, tek je izboren plasman, pustimo ljude da malo uživaju u uspjehu...