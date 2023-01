Podnijela tužbu protiv Mikea Tysona: Skinuo mi je hlače i brutalno me silovao u limuzini

Jedan od najboljih, ali i jedan od najosebujnijih boksača svih vremena. To je sve Mike Tyson. Čovjek je dominirao u ringu, ali i u privatnom životu. Bacao bi ljude po ringu, a onda bi poslije otišao na party, imao spolne odnose odnose, konzumirao alkohol i kokain. Plivao je u novcu i porocima, živio raskalašenim životom, a onda bankrotirao.

Bio je svjetski prvak u teškoj kategoriji od 1987. do 1990. godine, u nizu od 37 pobjeda, sve dok ga 1990. godine nije šokantno pobijedio Buster Douglas. Na stranu njegove boksačke vještine zbog kojih je postao jedan od najvećih u povijesti, njegov život bio je prepun kontroverzi, skandala, ispada i nasilja.

Foto: Joe Scarnici

Sud ga je 1992. godine osudio na tri godine zatvora zbog silovanja Desiree Wahington, a kako Daily Mail piše, Tysona i u 57. godini života očekuju nove borbe na sudu. Kako piše spomenuti portal, neimenovana žena tvrdi kako ju je boksač silovao početkom 90-ih godina, a sada je podnijela tužnu protiv njega na sudu u New Yorku. Traži od njega odštetu od pet milijuna dolara. Odvjetnički ured, koji zastupa dotičnu ženu, potvrdio je kako joj prvo nisu vjerovali, ali kada su odlučili istražiti cijeli slučaj, došli su do nekih spoznaja koje upućuju da ju je Tyson zaista silovao te kobne noći.

Kako tvrdi, Tysona je upoznala u jednom noćnom klubu u Albanyju početkom 1990-ih, ne navodeći točnu godinu i datum. Zajedno su se uputili u limuzinu gdje ju je potom silovao, tvrdi ona.

- Ušla sam u Tysonovu limuzinu kako bih s njim otišla po moju prijateljicu. Tyson me odmah počeo dirati i pokušao me poljubiti. Nekoliko puta sam mu rekla da me pusti i zamolio ga da prestane, ali on me nastavio napadati. Zatim mi je skinuo hlače i nasilno me silovao - piše u tužbi.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Žrtva je tražila da ostane anonimna, bojeći se uznemiravanja i ismijavanja javnosti. Kako tvrdi, sporni događaj nanio joj je teške posljedice.

- Kao rezultat Tysonova silovanja, pretrpjela sam i nastavljam patiti od fizičkih, psihičkih i emocionalnih ozljeda. Imala sam osjećaj krivnje, gubitak samopoštovanja, sram, neugodu, tugu, ljutnju, depresiju, tjeskobu, sklonost nasilju, ovisnost o drogama i alkoholu i zbunjenost kao rezultat brutalnog silovanja. Imala sam napadaje panike i straha, ni s kim nisam mogla održati zdravi odnos - piše u tužbi.

