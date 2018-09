Podno Velebita rodna je kuća najboljeg nogometaša svijeta

Prvih pet godina života Luka Modrić proveo je u malom zaseoku Modrići kraj Obrovca, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Ime je dobio po djedu Luki koji je po zanimanju bio cestar, a Realova 'desetka' često ga ističa kao veliki životni uzor.

Luka, danas najbolji nogometaš svijeta, je imao težak život tijekom Domovinskog rata, a svoje dječačke dane provodio je u prognanstvu po hotelima u zadarskom zaleđu. Kako je i sam rekao, nikada neće zaboraviti odakle je došao, a svojim govorom na hrvatskom jeziku sinoć u Londonu to je jasno i pokazao cijelom svijetu, ali i rasplakao velikog Zvonu Bobana.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Koliko je ponosan na svoje korijene pokazao je i 2013. kad je u svoje rodno selo poslao ulaznice za utakmicu sa Srbijom u Maksimiru. Na toj utakmici bilo je gotovo cijelo Lukino selo uglavnom zahvaljujući današnjem kapetanu reprezentacije.

Djeda ubili četnici, Luka živio po hotelima

Njegova djeda Luku ubile su četničke paravojne snaga, a njegov otac Stipe odmah je poslao obitelj u Zadar kako bi bili sigurniji. Tamo ga je čekao život po hotelima, no taj način života donio mu je nešto što će ga obilježiti za cijeli život - nogomet.

Luka se sa sedam godina zaljubio u nogomet kada je počeo trenirati za Zadar, a to je bila ljubav na prvi pogled. Modrić se nije odvajao od lopte i nije prestajao razmišljati o glavnoj sporednoj stvari na svijetu. Šutao je tako Luka svaki dan loptu po oronulim igralištima u mislima imajući svoje idole Zvonimira Bobana, a kasnije i Francesca Tottija zbog kojih se zaljubio u nogomet.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Tata me je sa sedam godina upisao u osnovnu školu i u nogometni klub Zadar. Otkad znam za sebe igrao sam se s loptom. Kada gledam slike iz obiteljskog albuma, vidim da mi je lopta uvijek bila u rukama - prisjećao se glavni kotačić moćnog Reala i Hrvatske.

Iz tog vremena kruži i anegdota da je Luka kao klinac razbio više prozora loptom nego srpske snage u svojim napadima.

Turisti se slikaju kraj razrušene kamene kuće

Luka je odavno planetarna nogometna zvijezda, no ovo ljeto njegova je popularnost otišla do neslućenih visina. Da, nemali je broj svjetskih nogometnih stručnjaka koji Luku već nekoliko sezona smatraju najboljim svjetskim veznjakom, s Realom je osvojio sve što se može, no za dodatni korak trebao mu je uspjeh s reprezentacijom. A on je stigao ovog ljeta.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Srebro i fantastične igre u Rusiji potaknule su i brojne turiste da posjete i fotografiraju se kraj razrušene Lukine kuće podno Velebita. Na pragu napuštene kamene kuće ostavljali su tako šalove i cvijeće, a nekima će zasigurno poslužiti i kao vječna inspiracija da nikada ne odustanu od svojih snova ma kako se oni činili nedostižnima. Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Foto: Dino Stanin/PIXSELL

