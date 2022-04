Podravina: Pogledajte start divljaka zbog kojeg je dobio šest mjeseci izgona iz nogometa

Svašta se vidi i doživi na niželigaškim travnjacima, ali Mateo Kuzminski kandidirao se za najljepši "nogometni high-kick". Naime, u Gornjoj Rijeci igrala se utakmica 18. kola Druge županijske lige između istoimenog domaćina i Mladosti iz Koprivničkih Bregi, ali rezultat 1-1 nije ono što će se pamtiti, već divljački potez spomenutog Kuzminskog.

Nakon utakmice dogodio se veliki obračun između igrača obje momčadi, čak i navijača te redara. Gosti nisu bili posebno zadovoljni suđenjem, okružili su suca, kada je, zapravo, i nastala gužva te posljedično fizički obračuni.

Nikola Deglin, igrač domaćeg kluba, prošao je najgore jer ga je đonom u glavu udario gostujući igrač Kuzminski i poslao u bolnicu na šivanje. Prethodno je navodno, prenosi ePodravina, Deglin udarao mladog golmana Mladosti (18) od čega je zaradio hematom kod oka i završio u bolnici, a što je do revolta dovelo Kuzminskog. Međutim, to su demantirali iz Gornje Rijeke.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nakon utakmice koju su igrali pretposljednja Gornja Rijeka i prvoplasirana Koprivnički Bregi, gosti, iznervirani što nisu osvojili sva tri boda napadaju suca, pa su nakon četiri minute nadoknade protestirali kako je premalo nadoknade. Redari su ušli u teren, no s obzirom kako je to županijska liga i nitko nije očekivao tako nekakav eksces, redara je bilo 10-ak, stoga su domaći igrači odlučili pomoći redarima (bez ikakvog oblika nasilja) da suci nesmetano dođu do svlačionice, u jednom trenutku kada je mladi vratar Gornje Rijeke - Domagoj Petrinjak pristizao u pomoć, sleđa ga je udario gostujući navijač šakom u glavu, nakon koje je vratar zadobio blagi potres mozga, domaćeg igrača, (Nikola Deglin) koji je svojeg vratara htio izvući iz gužve, i pritom nije nikog ni taknuo (no koprivnički mediji navode kako je udarao golmana gostiju ŠTO NIJE ISTINA), na sve to naletio je Mateo Kuzminski koji se na Deglina ni krivog ni dužnog divljački zaletio i priredio mu večer u bolnici i ožiljak (osam šavova na licu) za cijeli život - priopćili su iz Gornje Rijeke.

Njegov čin nije prošao nekažnjeno, Gornja Rijeka poslala je snimku incidenta Nogometnom savezu Koprivničko-križevačke županije, čiji je disciplinski sudac Kuzminskog kaznio šestomjesečnog zabranom neigranja.

Također, kaznio je novčano i Mladost s 500 kuna zbog ulaska navijača u teren i sudjelovanju u tučnjavi, a zbog loše organizacije isti će iznos morati platiti i domaćin.

Inače, Mladost je vodeća momčad Druge ŽNL s osam bodova prednosti iza drugoplasiranog Prekodravca iz Ždale.

