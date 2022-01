Rukometašice Podravka Vegete u 9. kolu DELO Lige prvakinja protiv Borussie Dortmund na domaćem terenu doživjele su novi poraz. Doduše poraz je bio manje bolan od onog u Njemačkoj kad su „kokice“ pretrpjele pravu katastrofu.

No, i ovaj domaći od minus osam (24:32) zgoditaka jako žari, poput koprive. Trener domaćih Goran Mrđen nije mogao računati na nekoliko igračica. Prije svih se osjetilo neigranje kapetanice Larisse Kalaus, te Zadravc i Ilyne, što je za „rijetku“ klupu domaćih veliki hendikep. Na kraju utakmice koja je završila onako kako je i „morala“, jer nakon 30 minuta gošće su imale neuhvatljivu prednost od sedam golova. Ostalo je bila rutina.

Jedino se u domaćim redovima mogla veseliti Dijana Mugoša, koja je zabila deveti zgoditak za domaće, koji je ujedno bio 4000. gol rukometašica iz Koprivnice na međunarodnoj sceni. Kod domaćih koje su povremeno pokušavale uloviti neulovljivu rezultatsku prednost, Dejana Milosavljević je sa sedam zgoditaka bila uz vratarku Dumanesku s 13 obrana prvo ime među Mrđenovim igračicama.

Veseli što se nakon ozljede vratila Milosavljević, koja je bila prva napadačka violina. Naravno vjetar u leđa suigračicama davala je Dumanska, te najavila da se vraća u formu.

Nakon susreta na tiskovnoj konferenciji trener domaćih Goran Mrđen je čestitao Borussiji na pobjedi.

- Bili su bolji ovu utakmicu, ali prije svega u prvom poluvremenu. Mi smo jako željeli odigrati jednu dobru utakmicu. S obzirom da nas povrede ne štede i da po četvrti puta mijenjamo sustav igre. Mislim da smo od velike želje u prvom poluvremenu malo izgorjeli. Prije svega u obrani nismo bili agresivni na nivou na kojem smo to bili u drugom poluvremenu. Kad igraš kvalitetno obranu onda imaš više samopouzdanja u napadu i možeš i zabijat golove što smo i pokazali u drugom poluvremenu. Koliko god se to može, a u sportu je to teško volio bih da zaboravimo prvo poluvrijeme i da nam drugo poluvrijeme bude motiv za nastavak kako u Ligi prvakinja tako i u hrvatskom prvenstvu - kazao je domaći strateg.

Trenerovim čestitkama gostujućoj momčadi na pobjedi pridružila se i vratarka Dumanska koja je rekla podvukla da su domaće igrale lošu obranu i primile puno golova u prvom dijelu.

- Moramo popraviti naše pogreške i pokušati igrati bolje. Uspjeli smo to u drugom dijelu gdje smo bili puno agresivniji u obrani i radili puno prekršaja. Na kraju samo moram reći da moramo raditi puno i boriti se sa svim ekipama koje nam dođu ili s kojima igramo, vjerovati u sebe i uživati što se natječemo u najelitnijem rukometnom natjecanju za žene - zaključila je Dumanska.

Podravka Vegeta: Tucaković, Dumanska (13); Turk 2, Karlovčan 2, Popović, Strugar, Milošević 2, Milosavljević 7, Megerle, Mugoša 3, Franušić 3, Buljan, Šenvald 2, Stelmakh, Bazaliu 3. Trener: Goran Mrđen.

Borussia Dortmund: Ten Holte (13), Kohorst; Berger 4, Sando 2, Zschocke 4, Van Zijl 3, Moreno, Kucukylidiz 2, Abdulla 3, Freriks 6, Van Der Heijden 5, Ronning 3, Uscinowicz. Trener: Fuhr Andre.

Isključenja: Podravka Vegeta 14 min( Šenvald 2+2, Karlovčan, Mugoša, Buljan, Franušić, Bazaliu)/ 6min ( Kucukylidiz 2+2, Berger)