Podravka pobjedom krenula s Ligom prvaka, pala Budućnost

<p>Rukometašice Podravke Vegete u susretu su 1. kola skupine B Lige prvakinja svladale podgoričku Budućnost sa 29-26 (12-17).</p><p>Hrvatske prvakinje loše su krenule u susret, Budućnost je nakon 10-ak minuta vodila sa 8-2, a prednost gošći iz Podgorice je do 20. minute narasla na 14-5. No, Podravka je do poluvremena uspjela smanjiti na 12-17, da bi s pet uzastopnih pogodaka na početku nastavka već u 35. minuti poravnala na 17-17. </p><p>Iako su kod rezultata 19-19 promašile dva sedmerca i protunapad za prelazak u vodstvo, Koprivničanke su ipak ubrzo preuzele kontrolu rezultata pogotkom Milošević u 44. minuti za 21-20. Mugoša je zabila u 53. minuti za 25-23 i tako je Podravka po prvi put u utakmici stekla dva gola prednosti, a to vodstvo više nije ispuštala.</p><p>Ana Turk postigla je šest golova, Aneja Beganović i Azenaida Danila Jose Carlos su dodale po pet za Podravku, dok je Andrea Lekić postigla devet golova za Budućnost.</p><p>U 2. kolu Podravka Vegeta će 19. rujna gostovati kod mađarskog Gyori ETO-a.</p>