Goran Mrđen vratio se u Podravku. Bivši izbornik Hrvatske prihvatio je poziv iz Koprivnice i preuzeo klupu hrvatskih prvakinja s koje je prije nedavno, nakon debakla protiv Lokomotive, "odletio" Neven Hrupec.

S tom temom direktorica Podravke Vlatka Mihoci i započela je službeno predstavljanje novog trenera.

- Prije svega želim se ispričati svim našim navijačima, simpatizerima i prijateljima kluba što sezona nismo otvorili kako smo priželjkivali. Iz svega ovoga što se dogodilo izvukli smo pouku i nema sumnje da su upućene kritike opravdane. U ovom trenutku svi zajedno želimo pokazati koliko nam je stalo do rukometa i do ovog kluba. Gradimo novi optimizam i svim snagama želimo ići prema ciljevima koje smo postavili. Projekt Grada kao vlasnika kluba i našeg glavnog sponzora Podravke d. d. kao i svih ostalih sponzora nije doveden u pitanje i mi nastavljamo putem kojim smo i krenuli. Klub je igračicama i stručnom stožeru osigurao sve uvjete za rad kako je i dostojno za jedan profesionalni klub, a sada su na testu karaktera i igračice da pokažu i dokažu da znaju i da mogu - rekla je direktorica Mihoci i nastavila.

- Ciljevi koje smo postavili i dalje su otvoreni za ispunjenje, a u dugoročnoj strategiji kluba zacrtan je i nastavak rada s mladim igračicama. Velik naglasak želimo staviti na našu Školu rukometa, a vjerujem da u tome velik doprinos imaju i odjeci animacije koju smo provodili po školama u posljednje vrijeme i to je smjer kojim trebamo ići. Što se tiče prve ekipe,, dovodit ćemo ponajbolje domaće igračice iz Hrvatske, ali i inozemne igračice kada se procijeni da smo deficitarni na nekim pozicijama.

Potom je riječ dobio Mrđen koji je već dva puta bio na ovoj klupi, zadnji put u sezoni 2016./2017.

- Podravka je Podravka, ovdje živim i odavde nisam nikada ni otišao. Pratim to, dolazim na utakmice i ono što uvijek volim reći je da je moja cijela obitelj na neki način Podravka. Supruga je došla tako što je igrala za Podravku i kći Ivona je od prvog dana bila u Podravki tako da i kada nismo bili zaposleni bili smo simpatizeri, navijači i dio svega toga. Zahvaljujem se klubu, sigurno je da odluka nije bila laka, nije ni meni, ali smo našli zajedničko razmišljanje. Jako je teško sada reći što će biti, ali moramo raditi od subote do subote i svaku utakmicu gledati kao kvalifikacijsku. Slijedi nam i serija gostovanja u Ploče i Split i sve to zajedno neće biti lako. Sigurno je da svi mi zajedno moramo vratiti samopouzdanje, a prije svega igračice. Forma je promjenjiva veličina, a to je pokazalo jedno poluvrijeme u subotu. Nećemo nikog podcjenjivati i nećemo nikog precjenjivati i mislim da je to jedini put - kazao je rođeni Virovitičanin koji je napustio Zrinski zbog poziva Podravke, a radio je još kao trener Đurđevca, Zeline, virovitičkog Tvina, Bjelovara.

Debitirat će protiv Trogira u utorak, a prvi veliki izazov slijedi u nedjelju na gostovanju kod Borussije Dortmund.