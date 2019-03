Pogba i Griezmann u NBA stilu častili suigrače za osvojeno SP

NBA kao inspiracija. Francuska je prošlog ljeta osvojila svoj drugi naslov svjetskih nogometnih prvaka, a Paul Pogba i Antoine Griezmann imaju posve dovoljno novca da naprave ono što su napravili...

Svaki od njihovih suigrača na dobio je dijamantni prsten kao dar svjetskim prvacima! Novčana vrijednost prstenja (zasad) nije poznata, estetika je u oku promatrača, a blještavilo je... Neupitno:

Paul Pogba and Antoine Griezmann both commissioned the creation of this ring which has been presented to each member of France’s 2018 World Cup winning squad 💍pic.twitter.com/kqBqRBv0oM