Pogba otvorio dušu: Suspenzija me promijenila. Srce me previše boljelo, ljudi su postali drugačiji

Sjajne vijesti saznao je Paul Pogba (31), koji je u rujnu 2023. dobio suspenziju od četiri godine nakon što bio pozitivan na zabranjenu supstancu na antidopinškom testiranju. Sportski arbitražni sud (CAS) nedavno je u preokretu smanjio njegovu kaznu s četiri godine na 18 mjeseci, što znači da može odustati od planova za mirovinu.

Pogba se početkom 2025. može priključiti treninzima u Juventusu, koji još nije odlučio što će učiniti s francuskim nogometašem. Francuz od ožujka može igrati u službenim natjecanjima za klub i reprezentaciju.

France v Croatia - FIFA World Cup 2018 - Final - Luzhniki Stadium | Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

- Bit ću novi Pogba, gladniji, mudriji i snažniji. Ove sam godine radio s trenerima i spreman sam. Imam samo jednu želju, igrati nogomet. Još nisam imao priliku za razgovor s Thiagom Mottom (trenerom Juventusa, nap. a.), ali doći će i taj trenutak. Vjerujem da ću se vratiti Juventusu, trenutačno sam njihov igrač i samo to mi je u glavi. Ne moram ništa govoriti, moje će igre govoriti za sebe i onda će Motta suditi svojim očima.

Objasnio je koliko mu se život promijenio u godinu dana bez nogometa.

- Bila je to vrlo teška godina. Najviše bi me zaboljelo kada bih prošao pored Juventusova stadiona dok bih vozio djecu u školu. Nisam mogao otići na trening, osjećao sam se kao lav u kavezu. U jednom trenutku sam razmišljao o selidbi iz Italije zajedno s obitelji. Srce me previše boljelo. Najteže je bilo shvatiti zašto se to dogodilo baš meni. I jako je teško ako nemate vjere. Ne znate kada će sve stati - rekao je i nastavio...

Foto: Ettore Griffoni/LiveMedia / ipa-agency.net

- Osjetio sam kakav je život zapravo. Ljudi me više nisu gledali kao prije. Nisam dobivao iste poruke, pozive... Usredotočio sam se jedino na ono važno. Velika je stvar nekoga zvati prijateljem. Sada znam tko me zapravo voli zbog onoga što jesam, a ne zbog onoga što sam na društvenim mrežama i reklamama. U trenucima muke vidio sam što neki zapravo misle o meni. Ali nisam to uzeo za zlo, štoviše, to je bila pozitivna promjena jer mi je otkrila na koga mogu računati. Također, proveo sam više vremena s obitelji, bio sam s mojom djecom i zapravo im po prvi puta bio pravi otac, koji je kod kuće. Kada ste nogometaš, nemate vremena za takve stvari. Zbog moje djece i supruge sada imam motivaciju za nastavak - zaključio je.