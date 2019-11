Pogledajte brutalne nokaute hrvatskih MMA boraca u Areni

KSW-ova priredba u zagrebačkoj Areni bila je pravi spektakl. Borila se i nekolicina Hrvata, a najbrutalniji su bili Ivan Erslan i Ante Delija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Erslan je ušao u ring uz taktove Thompsonove pjesme - Ora et labora. Cijela dvorana bila je na nogama, a podrška publike itekako mu je pomogla!

Žustro je krenuo u borbu, i odmah u prvoj rundi nokautirao je Darwina Rodrigueza u prvoj rundi borbe poluteške kategorije i nastavio svoj neporaženi niz! Uzdrmao je protivnika desnim krošeom, srušio na pod i onda dovršio s par udaraca! Publika je podivljala, Arenom se orilo 'Ivane, Ivane'!

POGLEDAJTE VIDEO:

- Rekao sam da ima puno rupa, još sam i loše otvorio borbu, ali kad nanjušim krv, gotovo je - rekao je Erslan pa nastavio:

- Tu mi je cura, tu mi je brat, tu mi je tata, mislim da bolji poklon za njih nisam mogao prirediti, hvala svima od srca, idemo! Poluteška postaje zanimljiva u KSW-u, dajte mi vremena, ali do pojasa ćemo doći - zaključio je pa prepustio dvoranu navijačima koji su ponovno krenuli klicati 'Ivane, Ivane'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ante Delija debitirao je u KSW-ovoj teškoj kategoriji borbom protiv Olija Thompsona, a hrvatski borac od prve je sekunde nevjerojatno dominirao. Udarao ga je, rušio, mlatio... Kao da nema sutra! Već u prvoj minuti borbe Thompsonova glava izgledala je kao pljeskavica, a dominacija se poslije samo nastavila.

Minutu do kraja prve runde Delija je krenuo gušiti Thompsona, no potom je odustao shvativši da protivnik nije toliko uzdrman time. A onda ga je krenuo mlatiti šakama u glavu, no Thompson je nevjerojatan, sve je to pretrpio! Kakvu čeličnu bradu ima... Spasilo ga je samo zvono... A u drugoj rundi se nastavilo mlaćenje, pa je Thompson pao tehničkim nokautom!

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nadam se da ste zadovoljni, pokušavao sam biti što bolji i agresivniji. Zahvalio bih se cijelom Cro Cop timu, mojim trenerima, mom Gladiator timu iz Dubrovnika te jednome čovjeku - Mirku Filipoviću! I čovjeku s kojim sam počeo trenirati, Mari Peraku - zaključio je Delija.