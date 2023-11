Pogledajte čestitku 'vatrenih' Marcelu Brozoviću: Znam da bi radije bio u Gorici s ekipom

Dobro izgleda.

Prokomentirao je Luka Modrić tortu za Marcela Brozovića koji danas, dva dana prije okršaja s Latvijom u Rigi, slavi 31. rođendan, a prigodan govor održala je team menadžerica reprezentacije Iva Olivari.

- Naravno da je rekao: "Daj, nemoj mi dati tortu". Ali bolje da umre selo nego običaji, pa je torta kao i obično ovdje. Marcelo je jedan od onih koji, slično kao i Luka, rođendane slave tu s nama. Znam da bi radije sad bio tamo u Velikoj Gorici s ekipom, ali bit ćemo i mi dobra zamjenska obitelj, nadam se.

- Što ja sad mogu vama reći o Marcelu, a da se to ne zna? Marcelo je lik kojeg su onako svi pokušali malo "ukalupit", stavit u svoje okvire, ali vjerujte mi to još do sad nikome nije uspjelo. Iako je uvijek ostao svoj, ima to veliko i hrabro srce koje sam sigurna da će pokazati i u subotu, pa onda ponovno u utorak. Samo, molim te, znaš da imaš dva žuta kartona, pa nemoj puno mahati s rukama jer ćeš nam trebati u utorak. Želim ti puno, puno sreće i još zdravih godina jer je to ipak najvažnije. Sretan ti rođendan u ime svih ovdje prisutnih - kazala je Olivari.

Okupljenima se, jasno, obratio i slavljenik Marcelo koji ima samo jednu želju. Da ode s "vatrenima" u Njemačku.

- Ništa, hvala svima na čestitkama, hvala Iva na prelijepom govoru. Jedina mi je želja da pobijedimo ove dvije preostale utakmice i da uz malo sreće odemo direktno na Euro.

Prije točno godinu dana "vatreni" su igrali protiv Saudijske Arabije pripremnu utakmicu prije SP-a u Kataru. Brozović je tada još igrao za Inter, a Domagoj Vida otkrio je zanimljiv detalj.

- Lani si u Rijadu poželio da ostaneš pa si potpisao - dobacio je Dalićev senator.