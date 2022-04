Pogledajte čudesnu Modrićevu asistenciju koja je spasila Real

Pored svih zvijezda u kraljevskoj svlačionici jedna je najsjajnija. Njegovo ime je Luka Modrić, ima 37 godina i nosi desetku na leđima. Ta Realova zvijezda opet se ukazala kada je bilo najteže. I pokazao zašto je jedan od najboljih veznjaka u povijesti.

Real je izgubio od Chelseaja 3-2 u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka, ali zahvaljujući pobjedi od 3-1 iz prve utakmice prošao u polufinale!

No, Madriđani su plesali na rubu litice. Bila je to drama nad dramama u Madridu. Chelsea je nakon 75 minuta imao 3-0 golovima Mounta, Rudigera i Wernera i polufinale u rukama. Real je bio totalno nemoćan i potučen do nogu, na korak od ispadanja iz Lige prvaka. Maestro s brojem deset shvatio je da mora preuzeti stvari u svoje ruke. I bilo je vrijeme za njegovu specijalku.

Luka Modrić vidi ono što većina ne vidi. I zato je rijedak dijamant. A njegova specijalka znala je kada se treba upaliti. Luka je u 80. minuti fantastično ubacio vanjskom i pronašao u petercu Rodryga koji je zabio za 3-1! Bila je to čudesna asistencija nakon koje se Real podignuo iz pepela.

Domaćin je tim golom izborio produžetke i u potpunosti se vratio u igru. Uspostavio je kontrolu, došao k sebi pa onda u produžetku golom Benzeme u 96. minuti smanjio na 3-2 i prošao u polufinale Lige prvaka!

Bio je to Benzemin 12. gol u Ligi prvaka ove sezone, zabio je čak sedam u posljednje četiri utakmice i sa svojim golovima vuče Real, ali Luka je kotačić bez kojeg to ništa ne bi funkcioniralo.

Luka Modrić opet je plesao s loptom onako kako samo on zna, diktirao tempo, razigravao suigrače, znao stati kada treba, razbijao suparničke napade. Odiše nevjerojatnom mirnoćom, klasom i iskustvom, a ono što je još impozantnije je to što se dizao kako je utakmica odmicala. I još onako asistirati u trenucima kada gubiš 3-0 i visi ti ispadanje, to mogu samo najveći. A on to i je.

