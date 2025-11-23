Obavijesti

REMI NA OPUS ARENI

Pogledajte isključenje Ukrajinca i bijeg Osječana s dna ljestvice

OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-1 Željko Sopić i dalje ne zna za pobjedu na klupi "bijelo-plavih", ali je drugi put u tri utakmice ostao neporažen. Lokomotiva je povela u 43. minuti penalom Pajača, 15 minuta nakon drugog žutog kartona Oleksandra Petrusenka, a izjednačio je u 76. Luka Jelenić. Osječani su sad pretposljednji s istim brojem bodova (11) kao i zadnji Vukovar, dok su lokosi pali na sedmo mjesto.

Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva 02:01
Sažetak utakmice Osijek - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

GOLOVI S RUJEVICE

Rijeka - Hajduk 5-0: Pogledajte Frukovu simultanku i golove za najteži poraz 'bilih' u HNL-u

Rijeka je prva momčad HNL-a koja je Hajduku zabila pet komada, a nije primila nijedan. Tri gola dao je maestralni Toni Fruk, po jedan Vignato i Menalo. Pet komada Splićani su primili još samo dvaput, 1995. u porazu od Osijeka u Gradskom vrtu 5-3 uz hat-trick Igora Pamića, i 2001. od Varteksa na Poljudu 5-1 uz tri komada Miljenka Mumleka.

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rušenje u raju na Palmižani

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Obitelj Menegello koja je u 220 godina napravila park iz bajke na Palmižani upali su u birokratski petlju u kojoj ne mogu pobijediti, a koja bi ih mogla uništiti. O požaru zgrade Vjesnika niz je neodgovorenih pitanja. MORH objavio pravilnik za ročnike. Igrači i uprava NK Uskok iz gorućeg auta na A1 kraj Maslenice spasili putnike u subotu navečer. Mještani Poznanovca opet su izašli na ulice zahtijevajući uklanjanje nelegalno odloženog opasnog otpada. 24sata donosi feljton o odluci Plenkovićeve Vlade da definitivno ugasi Brodarski institut u Zagrebu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rušenje u raju na Palmižani 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rušenje u raju na Palmižani | Video: 24sata/Video
VIDEO Boysi zagrmjeli nakon pobjede Dinama. Poslali jasnu poruku uoči europske utakmice

DINAMO - VARAŽDIN 3-1 Vratili su se "modri" pobjedama u prvenstvu nakon poraza od Istre u prošlom kolu. Čini se da je kriza prošlost, Dinamo je nakon razbijanja Karlovca u Kupu (0-7) slavio i u HNL-u. Bad Blue Boysi opet nisu razočarali, a sigurno je da će podrška igračima biti prisutna i na gostovanju u Lilleu u četvrtak u Europskoj ligi. "Hoćemo pobjedu", jasni su bili navijači.

BBB na Makismiru 01:09
BBB na Makismiru | Video: Jakov Drobnjak/24sata
VIDEO Crvena Jabuka u Areni Zagreb pjeva uglas s publikom u čast neprežaljenom Halidu

ZAGREB - Ne čuje se sa čardaka, pjesma stara, pjesma laka, otkad tebe nema kraj mene…Stihovi su to koji su večeras odzvanjali u punoj zagrebačkoj Areni, dok je publika uglas s bendom Crvena Jabuka pjevala u čast legendarnom Halidu Bešliću. Na svom velikom slavljeničkom koncertu povodom 40 godina karijere, Crvena Jabuka priredila je emotivnu glazbenu večer koja je spojila generacije i podsjetila na bezbroj uspomena koje njihovi hitovi nose

Crvena Jabuka u Areni Zagreb 01:44
Crvena Jabuka u Areni Zagreb | Video: bravo!
VIDEO Pogledajte dvije golčine Jagušića, bizaran autogol Čovića te nesebičnu asistenciju Šute!

SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 4-1 Stigli su Vukovarci s nadanjima kako se eventualnim bodovima mogu odvojiti od posljednjeg Osijeka, ali raspoloženi Slaven bio je nemilosrdan. Jagušić je s dva sjajna gola potvrdio klasu, Nestorovski dodao dva, a gosti su propustili realizirati penal pa ubrzo zabili na bizaran način. Slaven je treći!

Sažetak utakmice Slaven Belupo - Vukovar 02:08
Sažetak utakmice Slaven Belupo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

