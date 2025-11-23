REMI NA OPUS ARENI
Pogledajte isključenje Ukrajinca i bijeg Osječana s dna ljestvice
OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-1 Željko Sopić i dalje ne zna za pobjedu na klupi "bijelo-plavih", ali je drugi put u tri utakmice ostao neporažen. Lokomotiva je povela u 43. minuti penalom Pajača, 15 minuta nakon drugog žutog kartona Oleksandra Petrusenka, a izjednačio je u 76. Luka Jelenić. Osječani su sad pretposljednji s istim brojem bodova (11) kao i zadnji Vukovar, dok su lokosi pali na sedmo mjesto.
