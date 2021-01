Ušao je u drugu vožnju onako kako smo i pretpostavili, već tradicionalno, agresivno i žestoko. Bacio se na glavu, jurio je niz stazu Chuenisbärgli u Adelbodenu i opet Hrvatsku bacio u trans.

Fantastični Filip Zubčić (27) je i drugi dan zaredom osvojio drugo mjesto u Adelbodenu, a ispred njega je i ovaj put bio Francuz Alexis Pinturault.

Najbolji hrvatski skijaš je u prvoj vožnji završio na petom mjestu sa sekundom i dvije stotinke zaostatka za prvoplasiranim Loicom Meillardom. Bio je svjestan da se opet mora upustiti u rizik ako želi do postolja, no to je već postala i tradicija u drugoj vožnji. Bacio se na glavu, prošao uz manje pogreške i ušao u cilj s 80 stotinki prednosti u odnosu na Talijana De Aliprandinija.

Nisu ga uspjeli prestići ni Kilde, ni Odermatt, ni Meillard, ali je nevjerojatni Francuz Alexis Pinturault koji se nalazi u formi života. Imao je prednost nad Filipom, ali nju je još podebljao tijekom utrke.

Bio je maksimalno brz, bez gotovo ijedne pogreške te na kraju ušao u cilj s prednošću od sekundu i 26 stotinki ispred našeg skijaša. Na trećem mjestu završio je Loic Meillard.

Našem skijašu je ovo bila čak treća utrka u posljednja četiri dana, a sutra ga čeka još slalom u Adelbodenu. Filip je tako došao do sedmog postolja u karijeri, a osim tri druga mjesta u Švicarskoj, u Santa Caterini je osvojio prvo i treće mjesto, u Naebi je bio prvi prošle sezone te drugi u Hinterstoderu.

Bio je to posljednji veleslalom prije konca veljače. Sljedeća dva veleslaloma su na rasporedu u Banskom krajem veljače, potom u Kranjskoj Gori, a završni obračun slijedi na završnici sezone u Lenzerheideu.

Filip je s novih 80 bodova ostao na trećem mjestu u ukupnom poretku veleslalomaša s 368 bodova. Isto tako, zaostatak je ostao isti za Pinturaultom (440), ali zato je smanjio u odnosu na Odermatta koji je na 400 bodova.

Što se tiče ukupnog poretka, zadržao je četvrto mjestu s 455 bodova, ispred njega su Marco Odermatt (501), Aleksander Kilde (560) te izvanredni Pinturault koji je uvjerljivo prvi sa 675 bodova.