Pogledajte kako je Zubčić došao do petog postolja u karijeri!

<p>Ušao je u cilj nezadovoljan nakon prve vožnje. I sam je znao da to nije bilo na njegovoj razini, da mora puno bolje.</p><p>A onda u drugoj vožnji fantazija. Znao je da se mora baciti na glavu i riskirati ako želi do što bolje pozicije, a zapravo je nadmašio sva očekivanja! Bilo je teško očekivati postolje nakon 21. mjesta u prvoj vožnji, ali nevjerojatni <strong>Filip Zubčić </strong>(27) je dokazao da je i to itekako moguće!</p><p>Najbolji hrvatski skijaš osvojio je treće mjesto u veleslalomu u Santa Caterini nakon briljantne druge vožnje. Bio je na vrhu gotovo do samog kraja kada su ga preskočili Tommy Ford i Marco Odermatt, no vratimo se na početak.</p><p>Filip je imao startni broj dva, ali nije briljirao. Čim je prošao kroz cilj vidjelo se po njegovoj reakciji kako nije zadovoljan prvom vožnjom. Vrata su ovaj put bila nešto šire postavljena u odnosu na subotu, a to očito nije odgovaralo našem skijašu koji je prije dva dana u puno težim uvjetima došao do pobjede. Imao je nekoliko manjih grešaka, a to je na kraju utjecalo na njegovo vrijeme. Zaostao je sekundu i 25 stotinki za prvoplasiranim Odermattom i na kraju pao na 21. mjesto.</p><p>Bio je svjestan da mora nešto promijeniti, da mora ići agresivnije i baciti se na glavu. To je napravio i na kraju imao najbolje vrijeme druge vožnje! Puno tečnije i bolje je skijao, bio je odlučniji, a po ulasku u cilj i puno zadovoljniji. S ukupnim vremenom od 2:09.17 je držao prvo mjesto sve do kraja utrke kada su ga preskočili Tommy Ford i Marco Odermatt koji su iskoristili prednost iz prve vožnje. Na kraju mu je prvo mjesto pobjeglo za samo 75 stotinki.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://sport.hrt.hr/686385/zubcic-u-santa-caterini-ide-po-novu-pobjedu-955-htv2" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Zubčiću je ovo peto postolje u Svjetskom kupu, a u dva dana je pobijedio i osvojio treće mjesto u Santa Caterini što je nevjerojatan uspjeh. Još prošle sezone pobijedio je u japanskoj Naebi, a u Hinterstoderu i Adelbodenu bio je drugi. Ovaj put je došao do jedine pozicije koja mu je falila na postolju.</p>