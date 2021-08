Dinamo je u ožujku napravio nogometno čudo kada je pobijedio Tottenham 3-0 na Maksimiru nakon 2-0 u prvoj utakmici i prošao u četvrtfinale Europske lige. No, ovaj put će mu trebati još veće čudo, ali protiv protivnika koji je u prvom susretu igrao kao Manchester City.

'Modri' su izgubili od Šerifa (3-0) u prvom susretu play-offa Lige prvaka i doveli se u nemoguću situaciju. Kada je hrvatski prvak izvukao Moldavce na posljednjoj stepenici za Ligu prvaka, mnogi su trljali ruke. Prethodnih godina su se za najelitnije europsko natjecanje borili s protivnicima kao što su Rosenborg, Young Boys, Malmö. Protivnik kao Šerif činio se idealan kao posljednja stepenica za LP.

Znao je Damir Krznar da je riječ o neugodnoj momčadi, ali i dalje moldavskoj momčadi koja vrijedi 12 puta manje od Dinama i koja nikada nije igrala Ligu prvaka. No, Šerif je u svakom smislu uništio 'modre'.

Dinamo je bio prespor, falilo je agresije, brzine, kombinatorike, žustrine u duelu, ma baš svega. Bila je to jedna od najgorih europskih utakmica u Dinamovoj povijesti. S takvim pristupom teško je bilo doći do pozitivnog rezultata. Dok su Moldavci letjeli terenom, 'modri' su bez želje, volje i motiva promatrali kako ih protivnik gazi, a vrlo lako je moglo biti i više od 3-0.

Čuda su se u nogometu uvijek događala i događat će se, ali može li Maksimir za tjedan dana ugledati novo čudo? Trebat će to biti još veća senzacija od one protiv Tottenhama. Tada je Mislav Oršić igrao na nevjerojatnoj razini, a i ovaj put će zagrebačka momčad trebati čudesnu partiju nekog igrača.

Naravno, šanse uvijek postoje, ali morat će to biti maestralna predstava hrvatskog prvaka uz ispodprosječnu razinu moldavske momčadi koja dolazi s ogromnom prednošću od 3-0. Doduše, niti kladionice baš ne vjeruju u to.

Koeficijent na prolazak Dinama u grupnu fazu Lige prvaka je 4, ali u sljedećem susretu Dinamo je svejedno veliki favorit, baš kao što je bilo i u Tiraspolu. Koeficijent na pobjedu je 1.45, a na novi trijumf Šerifa 6.30.

Ovo je četvrti put da su 'modri' izgubili 3-0 u pretkolima europskih natjecanja, no baš nikada nisu se uspjeli vratiti. Što se tiče čudesnih povrataka, u Ligi prvaka smo to vidjeli čak 13 puta nakon što je jedna momčad s tri razlike izgubila u prvom susretu, a i dalje kao najveći preokret ikada zabilježen je onaj iz 2017. godine kada je Barcelona izbacila PSG s 6-1 nakon poraza od 4-0 u prvoj utakmici.

Što se tiče pretkola, posljednji veliki povratak nakon poraza od tri gola razlike napravljen je davne 1993. godine. Linfield je u prvom susretu pobijedio Kopenhagen 3-0, ali Danci su u uzvratu uspjeli zabiti tri gola pa nakon produžetaka s još jednim prošli dalje. Takvo nešto bilo bi idealan scenarij koji bismo itekako željeli vidjeti na Maksimiru sljedeću srijedu.

U rubrici čudesnih preokreta je i Hajduk, ali u negativnom smislu. Splićani su 1974. godine ispali iz Kupa prvaka unatoč pobjedi od 4-1 u prvoj utakmici protiv St. Etiennea. Francuzi su u uzvratu pod i dalje jako čudnim okolnostima pobijedili 5-1 i prošli dalje.

No, najsvježiji preokret definitivno je onaj iz 2019. godine. Pa sjetimo se samo prije dvije godine kada je Barcelona razbila Liverpool 3-0 na Camp Nou. Blaugrana je praktički već vidjela sebe u finalu Lige prvaka, nitko nije vjerovao da ranjeni Redsi mogu preokrenuti takvo nešto. A onda čudo nad čudimo. Liverpool je išao 200 posto na svaku loptu, bili su posebno motivirani tu večer i na kraju s 4-0 izborili finale gdje su u konačnici osvojili 'klempavi' trofej.

Dinamo je samo jednom u Europi prošao dalje nakon poraza od 3-0 u prvoj utakmici, a bilo je to one slavne 1966/1967 sezone. U polufinalu Kupa Velesajamskih gradova 'modri' su izgubili u Frankfurtu od Eintrachta (3-0). Trebalo je to biti za Nijemce samo odrađivanje posla na Maksimiru, ali Dinamova družina predvođena Lamzom, Škorićem, Belinom, Zambatom, napravila je čudo.

Zambata, Novak i Gucmirtl bili su strijelci za čistih 3-0 u regularnom dijelu, a Rudi Belin je golom u produžecima odveo Dinamo u finalu. Što se tamo dogodilo, znaju i ptice na grani. 'Modri' su u finalu pobijedili Leeds i okrunili se naslovom.

Tradicija kaže kako je bilo preokreta u LP nakon poraza od tri razlike, šanse su i dalje žive, ali minorne. Dinamo ima kvalitetu i moć, jači je i bolji od Šerifa i to je svima itekako jasno, no s ovakvom blijedom predstavom nema što raditi u Ligi prvaka.

Morat će ići 200 posto na svaku loptu, biti agresivniji, žustriji, brži, motiviraniji. Sve ono što je falilo u prvoj utakmici. Posljednjih godina oduševljavali su nas predstavama u Europi, no ono jučer bio je neki drugi Dinamo iz prošlih vremena koji je bio kanta za napucavanje.

'Modrima' će u uzvratu trebati čudo za grupnu fazu Lige prvaka. Slično onome čudu iz ožujka kada je na Maksimiru pao Tottenham. Ma i još veće od toga.