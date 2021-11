Cijela priča traje već par dana. Zagreb je još od vikenda preplavljen plakatima u čast 35. rođendana Bad Blue Boysa, a dan prije utakmice navijači Dinama napravili su karusel, pa se brojnim automobilima gradskim ulicama spustili prema Maksimiru. I glasnom pjesmom podržali igrače dan prije važne europske utakmice.

A Bad Blue Boysi su još glasniji bili večeras. Od prve minute sa sjeverne tribine orila se gromoglasna pjesma, dugo u Maksimiru nije bilo takve podrške. Rapid je poveo već u 8. minuti, Dinamo je djelovao grogirano, no pjesma sa sjevera nije posustajala. Niti na trenutak. Dinamovci su to osjetili, pa se golom Petkovića vratili u igru samo četiri minute kasnije.

A vrhunac se "navijačke večeri" dogodio u 35. minuti kada je na Sjeveru započela dojmljiva koreografija. Naravno, u čast 35. rođendana Bad Blue Boysa. Dinamovi su navijači razvili veliki transparent ("Life has pushed us into a corner... and we are coming out fighting", odnosno: Život nas je stjerao u kut, a mi izlazimo boriti se), velika zastava preko cijele tribine na kojoj je pisalo "35 godina tradicije bunta"), dok je zapadna je tribina bila prepuna Dinamovih zastava. Zanimljivo, samo sedam sekundi prije te 35. minute (na semaforu bilo 33:53) poentirao je Komnen Andrić...

Na maksimirskim tribinama skupilo se oko 10.000 tisuća gledatelja, a stiglo je i 300-tinjak gostujućih navijača koji su se unatoč Uefinim zabranama pojavili u Zagrebu. Iskreno, i nas je iznenadila njihova pjesma sa zapadne tribine kad su gosti istrčali na zagrijavanje. Bečani su na trenutke bili glasni, ali niti blizu dečkima sa sjevera.

Ipak, bez obzira na dojmljiv ugođaj sa Sjevera, u Maksimiru to i dalje nije - "to". I teško će se u Maksimiru više pričati o fantastičnim atmosferama od kojih gostima klecaju koljena, dok god Istok zjapi prazan. Čelnici Dinama istočnu su tribinu prekrili sa šest velikih zastava, na njih tri su veliki grbovi Dinama, na dvije poruka Nema predaje, stadion je barem donekle uljepšan...