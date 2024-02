Pogledajte ludu seriju peteraca za titulu Hrvatske! Anić otkrio taktiku: 'Tucak mi je dao mig...'

Talijani su vodili 11-10, Hrvatskoj je ostao zadnji napad prije isteka finala. Rino Burić ohrabrio se i "barakudama" donio peterce nakon što su se obranili u zadnjih pet sekundi. A tamo još jedna drama.

Jerko Marinić-Kragić i Andrea Fondelli pogodili su prve penale, a udarac Lorena Fatovića, koji nije zabio gol u finalu, skinuo je Marco Del Lungo. Nicholas Presciutti je unatoč maloj provokaciji Marka Bijača i izlasku s gola zabio i Talijani su poveli 2-1 nakon dvije serije.

Tad se dogodio vjerojatno ključni trenutak. Burić je nekako provukao peterac kroz ruke Del Lunga, to su suci potvrdili gledanjem snimke. Hrvatsku su tad milimetri dijelili od ogromnog zaostatka, a na gol je potom stao Mate Anić.

Pauza je očito utjecala na Gonzala Echeniquea koji je u trećoj seriji pucao žabicu i pogodio prečku. Konstantnin Harkov, najefikasniji hrvatski igrač u finalu s pet golova, zabio je za 3-2. Ogroman pritisak na leđima imao je Francesco Di Fulvio i to je Talijane koštalo. Anić se bacio ulijevo i obranio mu loptu.

Na klupi Hrvatske držali su se za glavu. Tad je bilo jasno, Marko Žuvela ima loptu za naslov. On to, doduše, nije znao, mislio je da Talijani moraju pucati iza njega. Možda je i bolje tako jer si je smanjio pritisak. Mijenjali su Talijani golmana, pokušali s Gianmarcom Nicosiom koji je izašao s gola kod udarca, ali nije mu to pomoglo. Žuvela ga je krasno prebacio i počelo je veliko slavlje.

- Ne znam što da vam kažem. Ako je ono jučer (protiv Francuske, op.a.) bilo ostvarenje snova, onda je ovo danas nešto nezamislivo. Ja još ne mogu doći k sebi da smo ostvarili ovo što smo ostvarili - rekao je Anić, koji je obranio ključni penal i protiv Francuza.

Objasnio je i kakav je bio dogovor između njega i izbornika.

- Jednostavno, bila je taktika, pošto je Fondelli pucao tri penala i sva tri zabio u regularnom vremenu, da ja idem Fondelliju. Pucao je prvi i išao sam obraniti prvi. Kasnije je Marko odradio jedan ili dva i onda sam opet dobio mig s klupe trenera Tucka. I onda je opet, znači... Sve ostalo je povijest.

Zlatni hrvatski vaterpolisti vraćaju se u Zagreb letom iz Dohe oko 13.15, gdje će imati svečani doček u VIP salonu zračne luke Franjo Tuđman. Navijači ih, naravno, mogu doći pozdraviti.