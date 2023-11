Pogledajte masovnu tučnjavu na Pelješcu: 'Lakrdija od lige!'

Nedjeljnu utakmicu Druge županijske lige Dubrovačko-neretvanske između peljeških klubova Rata iz Kune i Grka iz Potomja (2-1) obilježila je masovna tučnjava na kraju prvog poluvremena.

U videu koji je HNK Grk objavio na Facebooku vidi se napad gostiju u kojem jedan njegov igrač nakon zahvata pada u protivničkom šesnaestercu, a ubrzo dolazi do sudara drugog igrača s golmanom. Tu kreće kaos.

- Ajde ne padaj, goni se u p...u materinu. Satari ga - viče bezobrazni gledatelj iza gola.

Domaći golman krenuo je daviti protivnika koji je ležao, a onda se i on počeo valjati. Došlo je do općeg komešanja, u teren je ušao i jedan gledatelj koji je udario igrača Grka. Klub tvrdi da je to bio - povjerenik za sigurnost domaćeg Rata?!

POGLEDAJTE VIDEO (upozorenje na jezik neprimjerenog sadržaja):

Crveni karton dobio je domaći napadač Dario Totić, a drugi žuti igrač Grka. Ovako su to komentirali na Facebook stranici gostujućeg kluba:

"👏👏👏

1. Granični penal na našem igraču

2. Čisti crveni za golmana protivničke ekipe

3. Našem igraču bez ikakvog razloga drugi žuti karton. Pomoćni sudac Ante Kosor govori glavnom sudcu citiram: ``Daj mu drugi žuti jer ce napravit sranje kroz utakmicu``

I šećer na kraju povjerenik za sigurnost bez ikakvog razloga udara našeg igrača. Lakrdija od lige, lakrdija od utakmice, lakrdija od suđenja...

Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.

U POBJEDI SE NE UZVISI, U PORAZU SE NE PONIZI!

Tre, tre, tre se se..."

Domaćini su odgovorili:

"Laganooo!

Domaća pobjeda 2:1. ⚽

Mala šala, nije bilo lako, ali je više nego zasluženo. U 90 minuta pokazali smo puno više od susjeda koji su unatoč lošijoj poziciji na tablici došli uvjereni u svoju pobjedu. I onda kad je utakmica krenula u drugom smjeru od očekivanoga, kriv je pobjednik.

Znamo, lakše je reći nego učiniti, ali nije i nemoguće. Budite veći čovjek od gubitnika koji se duri i iskreno čestitajte pobjedniku. Bilo da je riječ o igri, svađi, natjecanju, poslovnom (ne)uspjehu...nije se dogodio kraj svijeta. Velika je šansa i da će se takva situacija ponoviti, zato je bitno imati sportski duh i napraviti pravi korak, a u ovom slučaju to je čestitanje pobjedniku.

Tre tre trese se, ko u Râta dirne se! ❤️".